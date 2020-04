Sulmona: ZTL, la Lega a sostegno iniziativa Cna

Sulmona, 24 aprile– “ In questo momento di emergenza Coronavirus, che colpisce duramente tutto il territorio locale,è fondamentale mettere in campo tutte le misure possibili per aiutare e sostenere le attività produttive del territorio. Per questo motivo la Lega Salvini Premier condivide e supporta la raccolta firme presentata dal CNA, così come sosteniamo le istanze presentate dal comitato di corso Ovidio Sud “ lo dichiara Roberta Salvati consigliera della Lega Salvini Premier al comune di Sulmona “Sollecitiamo -di nuovo-il Sindaco a sospendere la ZTL fino a cessata emergenza per permettere ai cittadini di raggiungere le attività commerciali del centro storico in auto sempre nel rispetto delle regole nazionali di distanza prestando attenzione sia alla salute sia all’economia cittadina gravemente danneggiata dalla pandemia”,

Inoltre ricordiamo al sindaco che sono circa due mesi che chiediamo la sospensione delle tasse comunali senza ottenere ancora alcuna risposta conclude la leghista.