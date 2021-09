Sulmona: week end di screening riservato alle scuole

Sulmona, 7 settembre -Al via week end di screening riservato alle scuole. “Invitiamo gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a recarsi il pomeriggio di venerdi 10 settembre dalle 15 alle 18.30 e sabato 11 settembre dalle 9.30 alle 14 e dalle 15 alle 18.30 nel piazzale del Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile, dove sarà allestita la postazione in modalità drive-in per effettuare il tampone rapido antigenico e contribuire a una ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche dopo la pausa estiva.

Ringrazio il personale medico e sanitario e i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per la disponibilità e l’impegno nell’organizzazione di questa ulteriore iniziativa. Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, portando con sè il modulo debitamente riempito, scaricabile dal sito web del Comune”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini, che aggiunge: “Prosegue nella palestra pluriuso “Serafini” dell’Incoronata la campagna vaccinale. L’hub vaccinale di Sulmona, al servizio dell’intero territorio, resta al fianco della Asl1 nel primario interesse pubblico di garantire le attività sanitarie per l’emergenza nell’attesa che l’Azienda individui altre soluzioni in relazione all’evoluzione della pandemia anche per consentire l’utilizzo della struttura per le attività sportive quanto prima e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.