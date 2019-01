Sulmona: ” Vita Indipendente”, Comune pubblica avviso

Sulmona,17 gennaio– “Garantire alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, contrastando l’isolamento e favorendo l’integrazione con l’ ambiente sociale, consentendo l’assunzione di uno o più assistenti personali. E’ lo scopo degli interventi per la “vita indipendente” destinati alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.57/2012 (Interventi regionali per la vita indipendente),residenti nel territorio dell’Ambito e con valore ISEE non superiore a 20.000 euro. E’ stato pubblicato l’avviso sul sito del Comune di Sulmona in qualità di Ente capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, dove è possibile scaricare la modulistica necessaria. Le istanze dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sulmona. Il personale del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito è a disposizione per ogni necessaria informazione”. Lo comunica l’assessore Anna Rita Di Loreto (h. 17,30)