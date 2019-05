Sulmona: viodeosorveglianza in un mese tornerà efficiente

Sulmona, 10 maggio– Sarà ripristinato e rimesso a regime entro un mese il sistema di videosorveglianza in città, che conta 59 videocamere di cui alcune finora non utilizzate poichè malfunzionanti per specifici problemi tecnici. Con affidamento ad una ditta locale del servizio di manutenzione ordinaria, connettività e recupero immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino si potrà presto garantire alla cittadinanza maggiore sicurezza, con l’obiettivo di contrastare atti vandalici, in particolare in zone nel centro storico prese di mira troppo spesso da vandali e teatro di degrado.

“Con il ripristino di questo importante servizio a cura della Polizia Municipale in stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione h24 di immagini ad opera di personale qualificato, diamo una prima importante risposta alla città, in particolare ai tanti residenti che in questo periodo hanno segnalato situazioni di degrado nel centro storico. Su tale linea ho chiesto al Prefetto di convocare a stretto giro un tavolo tecnico su ordine e sicurezza, al fine di garantire una maggiore azione coordinata in aree specifiche come Piazza Tommasi e vicoli viciniori, intervenendo là dove si riscontrano episodi di microcriminalità, atti di vandalismo e condotte contrarie al pubblico decoro” afferma il sindaco Annamaria Casini “Garantire maggiore sicurezza alla popolazione e intervenire per contribuire al contrasto dei vari fenomeni di microcriminalità rinforzando un’azione di prevenzione, è tra le priorità di questa amministrazione, che continua a lavorare su più fronti in sinergia con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e la Prefettura., soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione, in cui la movida nel centro storico è più vivace a beneficio di cittadini e turisti”.

Il progetto, che prevede il ripristino e il funzionamento a regime delle 59 telecamere entro poche settimane, e’ stato rilanciato con il decisivo apporto della Polizia Locale. Le telecamere sono dislocate in alcuni punti strategici del territorio comunale e la sala operativa è situata nella sede del Comando di Polizia Locale: