Sulmona: vicenda Vigili Urbani, Salvati( Lega) annuncia interrogazione

Sulmona, 14 maggio- Ben oltre 10 agenti di polizia locale hanno fatto domanda di trasferimento , calcolando che gli agenti di polizia locale sono in totale 21 e che 7 sono stati assunti da poco la situazione e’ davvero preoccupante. In una città dove non c’è lavoro e i giovani sono costretti a trasferirsi per lavoro non è accettabile che persino chi ha la fortuna di lavorare qui sia costretto a richiedere una mobilità in altri comuni .

Cosa c’è sotto? Ce lo dica il Sindaco , responsabile della Polizia Locale di Sulmona.Il benessere delle risorse umane e il conseguente ottimale andamento lavorativo dipende sopratutto da una collaborazione leale e sopratutto dal rispetto delle persone. Finora purtroppo vista la situazione si rileva un grosso limite e una grande incapacità organizzativa, ma comunque riteniamo utile fare chiarezza nelle sedi opportune e quindi nell’assise civica per interrompere questa emorragia che fa solo male alla città di Sulmona.Al fine di ottenere un chiarimento la Lega presenterà in Consiglio Comumale per il tramite del suo Capogruppo Roberta Salvati un interrogazione e richiederà anche l’indizione della commissione di controllo e garanzia affinché tutto possa avvenire in tempi certi e brevi per trovare una soluzione a questo annoso problema.. Lo scrive in una nota la Consigliera comunale Roberta Salvati ( lega)