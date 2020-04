Sulmona: verso la sospensione delle rette dell’asilo nido

Sulmona, 28 aprile– “Abbiamo approvato una delibera d’indirizzo per la sospensione delle rette mensili dell’asilo nido e del micronido comunale fino a luglio prossimo, salvo ulteriori provvedimenti governativi. Considerato che il servizio è stato erogato fino al 9 marzo scorso, abbiamo previsto il per il mese stesso il pagamento delle rette ridotte al 70%. Si tratta di un provvedimento importante, un intervento eccezionale a favore delle famiglie che in questo momento sono in seria difficoltà economica”. Lo rende noto il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco.

“La delibera di indirizzo che abbiamo adottato” continua il vicesindaco “ contribuisce a mitigare gli effetti socio economici direttamente riconducibili alla pandemia, intervenendo sulle rette dovute dalle famiglie per il servizio nell’asilo nido del micronido che non è stato erogato a causa della chiusura improvvisa dei servizi educativi stabilita dal Governo, per contrastare la diffusione del virus. E’ fondamentale ed urgente in questo periodo agevolare il più possibile coloro che sono in difficoltà, a causa della chiusura di numerose attività produttive, della mancata erogazione della cassa integrazione che molti lavoratori attendono. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuna la sospensione del pagamento delle rette degli asili nido e micronido” aggiunge il vicesindaco, spiegando inoltre che “è prevista un’opportuna proposta di delibera di integrazione al regolamento vigente da portare in tempi brevi in Consiglio comunale, che includa casi di eccezionalità e straordinarietà, che possa consentire l’approvazione di esenzione o rimodulazione delle rette”