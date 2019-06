Sulmona, venerdì sport in quartiere

Sulmona,10 giugno- Sarà quella di venerdì 14 giugno 2019 una giornata di sport dedicata al gioco per i bambini. L’appuntamento è per le ore 10:00presso il circoletto della Villa Comunale in Via Roosevelt a Sulmoma. Porterà il saluto della Dioecesi di Sulmona-Valva Mons. Michele Fusco.

Obiettivo è quello di riportare i bambini nelle strade per un’occupazione intelligente del tempo libero e per un sano divertiment La novità di quest’anno è rappresentata dai laboratori formativi che saranno rivolti all’eduazione allo sport, all’ambiente e all’alimentazione. I bambini saranno accolti dagli animatori dell’Oratorio Salesiano di Cristo Re, tanti i premi in palio, con merenda e pranzo all’aria aperta per tutti.

Fino alle ore 16, sarò possibile cimnetarsi in 16 giochi di tradizione tra i quali acqua in bocca, giochi in bici, calcetto soffiato, lancio dell’anello, tiro al bersaglio, attacca la corda, tiro al canestro, palleggi e occhio che cade. L’evento è organizzato in sinergia tra Panathlon Club Sulmona, l’Oratorio Salesiano, Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, Federazione Ciclistica Italiana, DMC Terre d’Amore.

I laboratori formativi saranno a cura di Slow Food Condotta Peligna, Riserva Monte Genzana Alto Gizio, Apicoltura di Roberto Venti, GEKI Scuola di Arrampicata e Pedale Sulmonese. (h. 17,30)