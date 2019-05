Sulmona: venerdì ” Un Mandala per la pace” al Laboratorio Maw

Sulmona, 7 maggio– Un Mandala per la Pace e per incontrare una cultura preziosa. Venerdì 10 maggio il Laboratorio d’arte MAW si apre alle suggestioni dell’arte orientale ospitando un evento speciale che affonda le radici in una millenaria tradizione.

Dal Monastero buddista di Gaden Jangtse (Stato di Karnataka, India), in collaborazione con l’Istituto Samantabhadra di Roma, due monaci tibetani saranno presenti nello spazio della nostra galleria per realizzare un Mandala di sabbia, dal pomeriggio di venerdì alle ore 17,00 e durante le giornate di sabato e domenica, fino a domenica pomeriggio quando avrà luogo la cerimonia finale della dissoluzione dell’opera.

Tre giornate di incontro con una delle espressioni più belle e singolari della filosofia buddista e dell’arte tibetana che daranno vita ad un’intensa esperienza poetica e spirituale, pervasa dagli alti valori di un’antichissima cultura.

I Mandala tibetani sono raffigurazioni complesse e dettagliatissime che rappresentano, nel loro processo di creazione, la preghiera, la pazienza e l’attenta considerazione. Composti da forme geometriche e da una moltitudine di simboli spirituali, sono tracciati con polveri e sabbie colorate e vengono utilizzati come strumenti per benedire la terra e i suoi abitanti e per portare pace e armonia.

Ma soprattutto i Mandala sono oggetti effimeri, transitori, destinati alla dissoluzione, che si collegano ad un concetto cardine del buddismo: l’impermanenza di tutte le cose.

Una volta terminata la lunga e rigorosa costruzione, infatti, il Mandala viene cancellato e così faranno i monaci ospiti del MAW che, conclusa la loro opera, eseguiranno una suggestiva cerimonia che vedrà il disfacimento e la donazione delle sabbie a tutte le persone presenti come speciale benedizione. La creazione del Mandala potrà essere seguita dal pubblico in ogni sua fase ed anche in diretta sulla pagina Fb di MAW.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sulmona, è inscritto nel progetto del Monastero Gaden Jangtse Tsawa finalizzato a divulgare la cultura tibetana e a raccogliere fondi per aiutare la gestione e la manutenzione del millenario Istituto.

La sua realizzazione è stata resa possibile dal sostegno del Comune di Sulmona e dal supporto di B&B del Teatro, Hassan Yazdani Tappeti persiani, Massimo Capaldi Fotografie, Ristorante Clemente, Km 00 Rural Food, Ristorante Il Vecchio Muro e con la collaborazione del videomaker Stefano Di Sanza.

UN MANDALA PER LA PACE

Incontro con l’arte e la spiritualità tibetana

10-11-12 maggio 2019

Programma

Venerdì 10 maggio ore 17,00

Cerimonia di apertura, introduzione al significato del Mandala

e inizio della costruzione

Sabato 11 maggio ore 9-13/15-19 e Domenica 12 maggio ore 9-12

Realizzazione del Mandala

Domenica 12 maggio ore 17,00

Cerimonia di dissoluzione del Mandala e donazione delle sabbie a tutti i presenti

come speciale benedizione.