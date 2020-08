Sulmona: venerdì 3^ appuntamento con il Festival Frequent(I)Azioni “Popanz”, Festival per il teatro ragazzi e per le famiglie.

Sulmona, 27 agosto-Sarà una grande festa a Sulmona, per la giornata di Venerdi 28 AGOSTO per festeggiare i 100 anni dalla nascita del grande Gianni Rodari. La festa, organizzata, dalla Cooperativa Fantacadabra con il sostegno del Teatro Stabile d’Abruzzo e il Comune di Sulmona, si svolgerà presso il Cortile dell’Annunziata e sarà il terzo appuntamento con il Festival Frequent(I)Azioni “Popanz”, Festival per il teatro ragazzi e per le famiglie.

La festa sarà una vera e propria occasione per un intenso viaggio nella fantasia, tra le rime e i mirabolanti giochi di parole a cui poteva dar vita solo un maestro della scrittura come Gianni Rodari; strappando un sorriso – e al contempo insegnando molto – a tante generazioni di Italiani, sui banchi di scuola o nelle letture serali che mamma e papà proponevano ai piccoli, seduti sul fianco del letto. Tutto questo rivivrà in una vera e proprio giornata di letture animate, racconti, storie, canzoni, teatro, musica e parole per grandi e piccini. Daremo vita ad progetto teatrale, a un’iniziativa speciale, anche per valorizzare la memoria del legame tra lo straordinario scrittore e il

nostro pubblico e per puntare l’attenzione, ancora una volta, sul valore culturale, sociale ed educativo della sua opera.

C’era una volta ….e ci sarà anche questa estate, un grande palcoscenico, al centro di un cotile, dove danza sulla scena il pro Grammaticus mentre fate e streghe; gnomi e folletti insieme a Giovannino

Perdigiorno e Alice Cascherina, affolleranno i boschi dell’immaginazione; giullari e saltimbanchi si inchineranno tintinnando alla corte di re e regine; mimi e cantastorie voleranno verso la seconda

stella a sinistra strimpellando strane canzonette, proprio mentre Hansel e Gretel si smarriranno tra la marionette che sbatacchiando mani e testa sul bordo del teatrino . E attoniti i bambini sgraneranno gli occhi e rideranno, mentre gli adulti di nascosto sogneranno all’alzarsi del sipario del Festival di Teatro ragazzi Frequent(I)Azioni.

28 AGOSTO 2020

Ore 10.30

Laboratorio di letture animate Laboratorio Rodari “La Grammatica Della

Fantasia”

FAVOLIAMO insieme … a Gianni Rodari

A 100 anni dalla nascita dello scrittore e poeta nato a Omegna, amato da grandi e piccini, una proposta di laboratori di animazione alla lettura per bambini, ragazzi e adulti. A partire dalla lettura animata delle “Favole al telefono” i bambini sono invitati e guidati alla scoperta dei suoni, delle rime, delle immagini e delle suggestioni di cui sono ricche le storie di Gianni Rodari. Gli attori della compagnia FANTACADABRA animeranno le favole, mettendo in scena bizzarrie surreali e magiche, lasciandosi ispirare dall’incredibile fantasia di Rodari.

Teatro Stabile d’Abruzzo l’Aquila

FAVOLE AL TELEFONO

Con: Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Scene Santo Cicco Pupazzi Wally Di Luzio Costumi: Antonella Di Camillo Musiche e canzoni di Sergio Endrigo, I Ratti della Sabina e Paolo Capodacqua. Ideazione e regia: Mario FracassiUno spettacolo come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari.

Ore 19.30

Spazio incontriincontri con gli artisti dopo lo spettacolo, per scambiare impressioni e avvicinare il pubblico dei giovani e dei genitori allo spettacolo dal vivo. Incontro con il regista MARIO FRACASSI

Ore 21

“LA BELLA LUNA A DONDOLO” incontro con la poesia di Gianni Rodari

Con Paolo Capodacqua, il direttore Tito Vezio Viola e quattro dirigenti

scolastici.

31 AGOSTO 2020 e 1 SETTEMBRE

Ore 10.30

Laboratorio di letture animate Laboratorio Rodari “Io vorrei che…” e

FAVOLIAMO insieme … a Gianni Rodari

Ore 18.00

“HANSEL E GRETEL”