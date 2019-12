Sulmona: Usle, la conferenza di Fabrizio Politi

Sulmona, 12 dicembre– Conferenza a Sulmona del docente universitario Fabrizio Politi quale ennesimo appuntamento culturale dell’Università Sulmonese della Libera Età di Sulmona. Al centro dell’incontro il tema della Dignità Umana e Diritto all’Autodeterminazione. L’argomento è di particolare interesse; su esso si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale, con una sentenza che si è subito definita essere di portata storica, la numero 242/2019 con la quale, l‘organo costituzionale si è pronunciato anche per quanto concerne il reato di istigazione al suicidio.

Vi sono stati casi in Italia di persone che hanno aiutato individui i quali volevano porre fine alla loro esistenza terrena; il legislatore oggi, a differenza di ieri, non punisce il suicidio ma considera condotta penalmente rilevante l’istigazione o l’aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 580 del codice penale. La Consulta, si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, il quale dispone il reato di istigazione o aiuto al suicidio. La corte d’assise nel corso di un processo ha proceduto a sollevare la questione di legittimità costituzionale dinnanzi la Consulta; il processo si celebra perché una persona che, a seguito di un incidente stradale, diventa tetraplegico con lesioni permanenti, decide di porre fine alla sue esistenza e chiede aiuto ad un suo amico, il quale lo conduce in Svizzera, per adempiere alle sue ultime volontà. La questione determina l’insorgenza del reato di cui all’articolo 580 del codice penale e si celebra il processo nella corte d’assise.

Nel corso della conferenza tenuta dal professor Fabrizio Politi si è citata anche la legge 219/2017in particolare sulle norme che disciplinano la materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale nella parte nella quale non esclude la punibilità di chi con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 19/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Trattasi di una sentenza storica la quale apre ufficialmente un dibattito profondo non soltanto da parte dei giuristi.

Andrea Pantaleo