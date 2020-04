Sulmona: Una Pasqua silente, di riflessione

Sulmona, 12 aprile– La Pasqua duemilaventi passerà alla storia per l’assenza anche della tradizionale corsa della Madonna che scappa a causa dell’epidemia del Coronavirus ed è momento di riflessione, pausa, bilanci. Sin dai primi di marzo avevamo tutti intuito e forse già compreso che, a causa dell’epidemia con molta probabilità i riti della settimana santa non si sarebbero potuti celebrare. Sino all’ultimo tutti abbiamo sperato che la situazione potesse migliorare ma, purtroppo, non è andata così. L’assenza dei riti tradizionali ha fatto venir meno il mosaico di realtà che caratterizzano ogni istante della settimana santa di Sulmona e di ogni località. Corso Ovidio quest’anno è stato spoglio della croce collocata dinnanzi il portale e la chiesa della Santissima Trinità, la cui luce rischiara ogni notte dei giorni della settimana santa, in attesa della cerimonia dì apertura della chiesa alle ore diciotto del venerdì santo.

Non c’è stata l’emozione, l’attesa, per i tradizionali sorteggi del lunedì santo nelle sale delle riunioni della due confraternite della città per far designare alla sorte della fortuna, la dea bendata, coloro che sarebbero stati i protagonisti delle due cerimonie secolari religiose; è mancata la gioia e l’esultanza dei confratelli sacrestani d’onore Trinitari e Lauretani baciati dalla fortuna, la dea bendata. I camici rossi, le pettorine bianche dei Trinitari, i camici bianchi e le mozzette verdi dei Lauretani, quest’anno son mancati; non erano inamidati, stirati, pronti per essere indossati nelle cerimonia religiose, non c’è stata l’attesa e l’emozione per la cerimonia dell’apertura della chiesa della Santissima Trinità alle ore diciotto del venerdì santo, con la processione del Cristo Morto allestita, in attesa che giungesse l’imbrunire per dare inizio alla processione

Non abbiamo udito nei vicoli, nelle strade, nelle piazze del centro storico cittadino, il coro del Miserere incedere in maniera elegante, ondeggiante al passo dello struscio, interpretando composizioni immortali le quali fanno parte del patrimonio storico della città di Sulmona con la sua storia illustre, non abbiamo ascoltato lo struscio durante il silenzio sia della musica, sia della folla che assiste al rito funebre. Non abbiamo ascoltato le dolenti note delle marce funebri di Alberto Vella e di Frederick Chopin che innumerevoli generazioni di sulmonesi e forestieri hanno udito con commozione e raccoglimento. Non si è attesa la sera del sabato santo per il rito lauretano della trasposizione della madonna dalla chiesa di Santa Maria della Tomba a quella di San Filippo Neri, attendendo l’alba della mattina di pasqua, per la secolare cerimonia lauretana della madonna che scappa in piazza; è mancata l’attesa dell’apertura del portale della chiesa di San Filippo Neri, dalla quale viene fuori la statua della madonna vestita a lutto, la quale inizia il suo emozionante tragitto che culmina nella corsa verso il figlio risorto che le appare da lontano gioioso, trionfante, fra la folla esultante, madonna vestita non più a lutto ma nel verde della speranza e della gioia della risurrezione. Non ha avuto luogo il volo dei colombi all’inizio della corsa della madonna quale messaggio di pace, redenzione, dell’umana condizione, non c’è stata la tradizionale Pasqua sulmonese caratterizzata dal verde Lauretano che da secoli rinnova la sua secolare cerimonia religiosa. Una pasqua deserta, silenziosa, ma che è motivo di riflessione, bilanci, speranza che la vita possa tornare presto alla normalità, lasciandoci alle spalle questo momento davvero difficile, tragico.

Un pensiero è rivolto a chi non c’è la fatta, a chi in questa tragedia ha perso la vita, ai familiari che hanno perduto i loro cari. Una vicenda, una sciagura quella dell’epidemia del Coronavirus, che lascia ferite indelebili. Nessuno è lasciato solo in questa prova orribile perché la società civile è unita, coesa in prima linea, affinché si possa tornare presto ad una vita normale. Auguri erga omnes di una felice e serena pasqua duemilaventi.

Andrea Pantaleo