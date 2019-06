 Sulmona: una giunta di “salute pubblica” incapace di curare la città

Sulmona, 1 giugno- “La chiusura di ogni spazio culturale ed in ispecie di un organo di stampa che opera in città da decenni, si traduce fatalmente in una limitazione dello spazio di confronto democratico, arrecando un “ vulnus” ingiustificabile alla libertà di espressione”. Inizia così la riflessione di solidarietà del di Mimmo Di Benedetto e Francesco Perrotta che intervengono sulla vicenda che sta interessando l’emittente televisiva cittadina di Onda Tv a rischio sfratto dalla sua sede per morosità nei confronti dell’Amministrazione comunale.

“Sembra assurdo – prosegue la nota del Movimento di “Popolari e solidali”– dover ricordare questi principi basilari ad una Amministrazione che si dice di “salute pubblica” ma che disattende i più elementari doveri nei confronti di una intera comunità e del suo comune sentire.

A questa “Giunta Ombra” (ombra, per l’appunto, del suo mentore e dominus indiscusso) verrebbe da suggerire “meno panchine e travertino per le strade cittadine” e più coraggio, trovando le soluzioni adeguate, nel difendere valori ed interessi che sono alla base della civile convivenza di questa già povera città.(h. 16,30)