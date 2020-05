Sulmona: una festa speciale per… Gino

Sulmona, 21 maggio- Porgiamo tanti cari auguri a Luigi Forgione per tutti Gino che oggi festeggia il suo settantesimo genetliaco. È nato difatti il ventidue maggio 1950 a Prezza; da sempre è sulmonese d’adozione. Svolge la professione di parrucchiere per uomo da oltre mezzo secolo; il suo salone è uno di quelli che ha fatto la storia della città di Sulmona, dell’intero territorio peligno. Chi non si è mai servito da Luigi Forgione, dai suoi colleghi di salone e di lavoro. Ha iniziato la carriera professionale nel 1966 ed è stata sempre in ascesa. Appassionato di sport lo si incontra sempre lungo la strada che da Sulmona conduce a Pacentro assieme ad altri appassionati di disciplina sportiva del podismo.

Saluta sempre con educazione ed affetto. Simpatico, gioviale, professionale, Luigi Forgione è realtà ed identità preziosa fondamentale della nostra città di Sulmona. Ancora tanti cari auguri caro Luigi: sempre come oggi per tutti gli anni che verranno. Buon lavoro, grazie di tutto, ad maiora.

Andrea Pantaleo