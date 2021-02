Sulmona, una città ferma al 1970. Nel periodo 2014-2019 ha perso 1643 abitanti

Ha del clamoroso l’ultimo studio del prof Aldo Ronci sull’andamento demografico 2014-2019 che fotografa una realtà regionale e sopratutto territoriale davvero sconosciuta. La decrescita demografica, ad esempio, nel Centro Abruzzo è sette volte superiore a quella nazionale. L’intero territorio Peligno ha perso 3.185 abitanti, Sulmona, addirittura,1.643 abitanti mentre l’Alto Sangro 121. Ma un dato assai piu’ recente ( Ottobre 2020) riferisce che Sulmona è scesa sotto la soglia dei 23 mila abitanti (22.983) tornando 50 anni indietro. In Valle Peligna apprezzabile incremento è Pettorano sul Gizio ( 36 abitanti),mentre Pratola Peligna con 327 abitanti in meno è il comune che decresce di più. Che fare? Non sarebbe sbagliato se la politica di casa nostra e quella regionale accantonassero un po’ di polemiche inutili e cominciassero ad interrogarsi sulle ragioni che hanno determinato questo quadro così preoccupante. Se ne sono capaci

Sulmona, 26 febbraio- Negli ultimi cinque anni dal 2014. al 2019 Sulmona ha perso 1.6143 abitanti e in valori percentuali flette del 6,58% che corrisponde a una decrescita pari 7 volte quella italiana. E’ questa la drammatica rappresentazione che emerge dall’ultima relazione del prof. Aldo Ronci sull’andamento demografico 2014-2019 della provncia dell’Aquila, del Territorio Peligno, di Sulmona e del Centro storico di Sulmona. Nel dettaglio lo studio rivela:In provincia dell’Aquila, L’Aquilano perde 2.752 abitanti, la Marsica 4.152, il Territorio Peligno 3.185, l’Alto Sangro 121

Ma c’è di più’ .In valori percentuali il Territorio Peligno flette del 6,08% contro lo 0,89% del valore medio nazionale che corrisponde a una decrescita di intensità pari 7 volte quella italiana. Sulmona perde 1.643 abitanti e in valori percentuali flette del 6,58% che corrisponde a una decrescita pari 7 volte quella italiana e a Ottobre 2020 scende sotto la soglia dei 23.000 abitanti (22.983) tornando 50 anni indietro.

Nel Centro Storico di Sulmona risiedono soltanto 2.627 abitanti che rappresentano ormai appena l’11% della popolazione della Città. Nel periodo considerato ( 2014- 2019) la popolazione a-bruzzese è passata da 1.333.939 abitanti del 31.12.13 a 1.305.770 del 31.12.19 registrando un decremento di 28.169 abitanti.

Tra il 31.12.13 e il 31.12.19 si registrano forti decrementi nelle province dell’ Aquila (-10.210), e di Chieti (-10.545) meno consitente in quelle di Teramo (-3.691) e di Pescara (-3.723) In valori percentuali la flessione del 2,11% della popolazione abruzzese è stata pari a ben due volte e mezzo la decrescita italiana che ha registrato un de-cremento dello 0,89%.. Inoltre dal 2014 al 2019 l’Aquilano perde 2.752 abitanti, la Marsica 4.152, il Territorio Peligno 3.185, l’Alto San-gro 121.

Crescono, tra gli altri, nell’Alto Sangro Castel di Sangro con 246 abitanti, nel Territorio Peligno Pettorano con 36, nella Marsica Avezzano con 70 e nell’Aquilano Scoppito con 187.In valori percentuali il Territorio Peligno flette del 6,08% pari 7 volte la decrescita ita-liana che è stata dello 0,89%.Se la flessione fosse stata la stessa di quella italiana il Terri-torio Peligno an-ziché perdere 3.185 abitanti ne avrebbe persi solo 466.Sempre nel periodo considerato ( 2014-2019) tutte e tre le Valli che lo compongono subiscono decrementi. La Valle Peligna -2.523, la Valle del Sagittario -352 e la Valle Subequana –310. In valori percentuali la Valle Subequana con il -10,47% ha subi-to la flessione più pesante, seguono la valle del Sagittario con l’8,27% e la Valle Peligna con il 5,58%.Il decremento percentuale della Valle Subequana è 12 volte quello nazionale, quello della Valle del Sagittario 9 volte e quello della Valle Peligna 6 volte.

Variazioni della popolazione nei comuni del Territorio Peligno con più di 700 abitanti

Pettorano sul Gizio con 36 abitanti in più è l’unico comune che cresce mentre Pratola Peligna con 327 abitanti in meno è il comune che decresce di più.La flessione più alta in valore percentuale la subisce Castel Vecchio con il -15,37% valore pari a 17 volte il -0,89% italiano. Nel 2013 la popolazione sul-monese ammon-tava a 24.969 abitanti nel 2019 è stata di 23.326 registrando una flessione di 1.643 residenti.In valori per-centuali Sulmona flette del 6,58% pari a una decrescita 7 vol-te quella italiana che è stata dello 0,89% Purtroppo nel mese di ottobre 2020 Sulmona scende sotto la soglia dei 23.000 abitanti registrando una popolazione di appena 22.983 residenti tornando indietro di 50 anni ai valori dei primi anni 70.

Variazioni della popolazione in Abruzzo nei comuni con più di 15.000 abitanti

Dal 2014 al 2019 nei comuni con più di 15.000 abitanti le crescite più elevate sono state registrate a Montesilvano (+1.533;+2,90%), a Francavilla (+953;+3,79%) e a Vasto (+749; +1,84%).Le flessioni più alte a Sulmona (-1.643; -6,58%), a Ortona (-1.049;-4,40% ) e a Lanciano (-822; -2,30%).Il centro storico che ha una popo-lazione pari all’ 11% del totale perde 150 abi-tanti mentre la periferia che ne ha l’89% perde 1.493 abitanti.Le perdite di abitanti in valori percentuali sono pressoché iden-tiche: il Centro Storico flette del 5,40% e la periferia del 6,73%.

ELENCO COMUNI DEL CENTRO ABRUZZO

VALLE PELIGNA

Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Roccapia, Sulmona, Vittorito.