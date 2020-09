Sulmona: una città dove la politica litiga su tutto, pure sulla Polizia Urbana

Sulmona,26 settembre– “La gestione della vertenza lavorativa del personale appartenente al Corpo di polizia Municipale, è l’ultima paradossale disavventura amministrativa, in ordine di tempo, di questa Giunta maldestramente guidata da una sindaca allo sbando. Quella della polizia locale di Sulmona sarebbe una vicenda degna di un copione da “cinepanettone”, se non fosse che parliamo di un servizio essenziale per l’ordinato svolgimento della vita di una intera comunità, dei cui risvolti, appunto, ne paghiamo le conseguenze tutti noi cittadini”. Lo scrive in una lunga nota il Circolo Pd di Sulmona a proposito della battaglia che i lavoratori della Polizia Munoicipale stanno pprtando avanti.

“ Piena solidarietà, dunque, a questi lavoratori- aggiunge ancora il Pd-che non ci stancheremo mai di apprezzare per l’impegno profuso nell’adempimento dei compiti istituzionali pur nelle condizioni di disagio che oggi denunciano con forza. Ma, a partire dalla non meglio definita figura apicale del Comandante (a quando un concorso?), col rischio di incorrere in antichi costosissimi errori, per finire ad una attuale gestione della materia a dir poco sconclusionata, non possiamo esimerci da qualche ulteriore considerazione. Si è provveduto nei mesi scorsi ad un corposo incremento di personale sulla base, crediamo, di valutazioni di necessità del tutto condivisibili. La presenza sul territorio di Vigili Urbani assicura presidi di sicurezza e di ordinato svolgimento della vita sociale che sicuramente rientra tra i compiti fondamentali di una buona Amministrazione. La domanda quindi è: nel momento in cui si è bandito il relativo concorso con la scontata successiva assunzione dei vincitori, non è stato previsto in bilancio la somma occorrente a garantire le necessità derivanti da predette assunzioni? Divise, Straordinari, Addestramento e quant’altro necessario a garantire l’efficienza del settore? “

Pronta la replica del sindaco Anna Maria Casini “La polizia locale è uno dei settori più importanti nella gestione di una città e lo sforzo di questa Amministrazione per efficientare il Corpo è sotto gli occhi di tutti. Il corposo concorso fatto dopo tantissimi anni ha ringiovanito la Polizia Locale di nuovi e bravi agenti, che si sono subito distinti per entusiasmo e motivazione, affiancando i più esperti in un periodo molto impegnativo, non facendo mancare mai il loro apporto durante la gestione dell’emergenza Covid 19 senza trascurare altresì il servizio ordinario.

Il comandante Leonardo Mercurio , che ha la massima fiducia da parte mia e dell’Amministrazione, va precisato, è stato nominato legittimamente in forza di decreto che ha applicato la normativa vigente. Tant’è che nessun ricorso avverso questo provvedimento è stato intentato. Perseverare con queste calunnie e diffamazioni significa minare la credibilità di una istituzione, la Polizia Locale, cui va invece tutto il sostegno e la riconoscenza.

Da gennaio ad oggi– spiega Casini-si sta lavorando per riorganizzare il settore a lungo abbandonato malgrado un anno difficile che ci ha portato ad approvare il bilancio a metà agosto e che ha visto inserire poste importanti proprio per la Polizia Locale e i temi della sicurezza.Dunque si sta procedendo come da programma a quanto necessario sia per acquistare le divise che per provvedere a regolarizzare emolumenti dovuti non ancora erogati per tecnicismi burocratici e non certo per volontà dell’amministrazione, che in tutti gli atti di programmazione ha tenuto a valorizzare il Corpo e i sui agenti. Anche i sindacati lo sanno bene, perché proprio con una nota inviata loro lo scorso 22 settembre, anche al Prefetto dell’Aquila per opportuna conoscenza, io stessa ho voluto tranquillizzarli, dando conto delle loro legittime richieste e precisando le motivazioni dei ritardi, che, ci tengo a rimarcare, non sono affatto dovuti ad inerzia di questa Amministrazione. Non cedino alla tentazione alcuni individui di cavalcare diffamanti argomenti anche a mezzo stampa, ma siano piuttosto attenti finalmente a fare proposte per questa città che avrebbe tanto bisogno di confronti costruttivi e non di becere propagande”.