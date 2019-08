Sulmona, una città con le ruote.. sgonfie

Sulmona, 23 agosto– Ma ci sarà qualche consigliere comunale in questa nostra città che abbia riflettuto su quanto è accaduto in queste ultime settimane a Sulmona ? Una città che di questi tempi ha solo due carte da giocare per le prospettive di crescita che sono la cultura e l’ambiente per poter sperare per un divenire migliore. Eppure non tutti sembrano accorgersi dell’accaduto Ma alla luce dei cattivi segnali che sono stati lanciati in questi giorni e che hanno fatto rumore sui media regionali e nazionali si aprono una sere di interrogativi inquietanti. A noi non interessano le responsabilità dei singoli o di enti e associazioni. Altri lo faranno.

A noi preme evidenziare che ancora una volta Sulmona ha rimediato un brutto appannamento d’immagine. La storia dei cattivi odori provenienti dalla discarica che hanno procurato fastidi e disagi ai cittadini della Marane nel pieno dell’estate non è stato un bel biglietto da visita per un territorio che vuole scommettere sulla qualità dell’aria e dell’ambiente. Certamente ci saranno stati anche problemi tecnici e cattivo funzionamento di qualcosa ma la protesta finita sulle pagine dei giornali ha danneggiato sicuramente la città. Una vicenda che si va ad ad aggiungere alle tante polemiche sollevate nel corso dell’estate sulla storia e cattiva gestione per la pulizia del parco fluviale.

Poi la storia di Cirilli ed i mancati pagamenti per la sua prestazione artistica ha dell’incredibile e non ci sembra di ricordare precedenti analoghi a Sulmona. Anche in questo caso dovranno essere accertate le diverse responsabilità da parte degli organi competenti ma gli effetti prodotti da questa vicenda sull’opinione pubblica è stata immensa. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia raccolta poi da molti giornali anche a tiratura nazionale, e Sulmona, che voleva investire in cultura, è finita nell’immaginario collettivo come città inaffidabile. Ora sul piano politico ci sarà qualcuno che vorrà chiedere spiegazioni sull’accaduto oppure la politica sulmonese continua a stare in vacanza e fa finta di nulla ? In una città normale il Consiglio comunale si sarebbe riunito urgentemente ed avrebbe,magari, assunto qualche decisione. Ma evidentemente la nostra non è poi una città tanto normale. O.. no? Buona giornata a tutti

