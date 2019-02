Sulmona: “Una bega del Seicento”, conferenza di Franco Cavallone

Sulmona, 28 febbraio– Conferenza a Sulmona, all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio, tenuta dal Dott. Franco Cavallone avente come tema “una bega del Seicento”; l’evento rientra negli appuntamenti culturali dell’Università Sulmonese della Libera Età. La vicenda ha luogo a Sulmona nell’anno 1689 ed ha visto realizzarsi una disputa acerrima fra il Vescovo della Diocesi di Sulmona dell’epoca Monsignor Gregorio Carducci e la Casa Santa dell’Annunziata e l’Ospedale della città di Sulmona.

Tali dissapori daranno origine ad una forte contesa la quale si risolve con il Concordato stipulato in data 9 luglio 1689 fra la Santa Sede ed il Regno di Napoli. In tal momento storico Re di Napoli è Sua Maestà Re Carlo V ed il Pontefice è Sua Santità Innocenzo XI. Il prezioso documento di tal accordo è ancora esistente all’interno della sacrestia della Chiesa della Santissima Annunziata, essendo un’iscrizione lapidea. Il documento in sostanza concede al Vescovo di Sulmona Monsignor Carducci di poter visionare i conti sia della Casa Santa, sia dell’Ospedale della Santissima Annunziata. Franco Cavallone ha esposto questa diatriba storica avvenuta nella città di Sulmona, la quale vedrà l’intervento del Re di Napoli e della Santa Sede, al fine di trovare una soluzione alla disputa che perdurava da tempo. Franco Cavallone ha inoltre esposto l’importanza del Concordato nella storia dei trattati internazionali, che regola i rapporti e le relazioni fra gli Stati, in ossequio al diritto internazionale una delle branche della giurisprudenza fra le più vetuste; i trattati internazionali seguono il principio giuridico “Pacta Sunt Servanda”.

Inoltre il relatore ha ricordato nel corso della conferenza il Concordato del Laterano ed i Patti Lateranensi stipulati fra l’Italia e la Santa Sede l’undici febbraio del 1929, con i quali si risolve la questione romana fondando lo Stato Città del Vaticano, considerato lo Stato più piccolo al mondo. Il 1984 sarà l’anno della revisione del Concordato con gli accordi passati alla storia come quelli di Villa Madama in quanto, la revisione del Concordato, avviene a Villa Madama fra il Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi ed il Cardinal Agostino Casaroli il diciotto febbraio del 1984.

Andrea Pantaleo