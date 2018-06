Sulmona: un vero successo la XV giornata dello sport

Sulmona, 5 giugno- Larghissima partecipazione, oltre 400 le presenze, di bambini, fanciulli, giovani e adulti alla XV Giornata dello sport, organizzata dal Coni Regionale, rappresentato da tutto lo staff politico dirigenziale della delegazione provinciale, capeggiata dal sig. Luciano Perazza, che si è congratulato per l’ottima organizzazione e la piena riuscita della manifestazione, svoltasi domenica 3 giugno 2018, in un ambiente naturale quale quello del Complesso “N. Serafini”, che si presentava in una cornice bellissima col vivace colore azzurro della pista, in armonia col verde luccicante del terreno interno, innaffiato e rasato come nelle migliori occasioni di eventi di grande rilievo, il tutto arricchito dal verde lussureggiante delle colline circostanti.

Una presentazione dell’impianto, alla pari dell’importanza dell’avvenimento, che ha colpito subito gli ospiti della giornata, che hanno gradito molto la bellezza della struttura e la sua tenuta. Dopo le foto di rito sono iniziate le attività programmate, che hanno dato vita alla kermesse, in modo molto ordinato e responsabile, in un’atmosfera gioiosa e festosa in una stretta relazione di inclusione con la significativa rappresentanza dei diversamente abili, sia per merito dei dirigenti delle società sportive sia deipartecipanti che avendo molto apprezzato la possibilità di prendere parte ad altre discipline sportive, diverse da quelle abitualmente frequentate, si sono spostati, disciplinatamente, da una stazione di lavoro ad un’altra.

La maggior parte dei presenti, compresi gli adulti, hanno voluto saggiare le proprie capacità, provando quasi tutte le attività prestabilite: rugby, atletica, scherma, ciclismo, tiro con l’arco, karàte. Si può, senza ombra di dubbio, affermare che la giornata ha costituito un “inno al movimento”, dove nessuno è stato fermo, senza mettersi alla prova in una qualche attività motoria. La massiccia partecipazione ha messo in evidenza la bontà e la vivacità del movimento sportivo a livello giovanile di Sulmona e del suo Comprensorio, riconfermando, ancora una volta, la sua

vocazione all’attività motoria. Certamente un forte segnale per la politica, in generale, e per gli amministratori locali, in particolare. Per evitare che questo patrimonio vada disperso, soprattutto nelle fasce di età, in cui il peso dell’agonismo si fa sentire maggiormente, sarebbe opportuno e utile creare strutture, se non proprio regolamentari, almeno micro, in modo da diffonderle nei diversi quartieri, al fine di dare l’opportunità anche ai giovani in fase adolescenziale ed oltre di continuare a praticare lo sport prescelto.

Hanno presenziato alla manifestazione tutti i presidenti, con il loro team tecnico, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti all’invito, che hanno consentito la realizzazione e il successo della manifestazione a tal punto che si è addivenuti ad un accordo che simili avvenimenti potrebbero essere ripetuti nel tempo, a scadenze da stabilire in una prossima riunione, anche con i rappresentanti di altre discipline sportive della Valle Peligna. Il delegato provinciale del Coni, al termine dell’evento, ha voluto, ringraziare, personalmente, per il prezioso e meritorio lavoro che svolgono in favore dei giovani, i presidenti delle A.S.D.: il sig. Mauro Ranalli (Rugby), prof. Luigi Carrozza (Atletica Leggera), il delegato della presidente del DLF, sig. Ferrusi (Ciclismo), sig. Quintino Moca (Scherma), sig. Costantino Quattrocchi (Karàte), il dott. Mauro Sciulli (Comitato Italiano Paralimpici). Hanno egregiamente svolto il servizio sanitario la Croce Verde di Pratola Peligna e il dott. Filippo Verrocchi. Il Fiduciario CONI Domenico Carrozza