Sulmona: ultimati i lavori di riqualificazione della pista di atletica in località Incoronata

Sulmona,28 agosto– “Sono stati realizzati interventi nell’ambito di un progetto di messa a norma sia delle tribune e spogliatoi, per un importo pari a 20 mila euro per l’ottenimento del certificato antincendio dei Vigili del Fuoco, sia per la segnaletica orizzontale della piste così da poter riconsegnare alla città la struttura sportiva all’altezza di campionati di livello che si svolgono a Sulmona.

Ringrazio il rup del Comune di Sulmona ing Fabrizio Petrilli e l’Asd Atletica Amatori Serafini per l’attenzione che pone a questi impianti, soprattutto per la manutenzione ordinaria, e l’impegno profuso riuscendo ad organizzare nella nostra città campionati di Atletica regionali e nazionali, importanti sia per lo sport che per il turismo

.La pista, infatti, sarà pronta per ospitare i campionati italiani che si svolgeranno i prossimi 25 e 26 settembre, portando in città oltre 800 persone tra atleti e tecnici, coinvolgendo anche il territorio”. E’ quanto afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Salvatore Zavarella.

“E’ una pista storica e importante che ha origine nel 1983” spiega Gino Carrozza dell’Amatori Serafini “Ringrazio l’amministrazione e in particolare l’assessore Zavarella e l’ingegner Petrilli per questo risultato che rende l’impianto un fiore all’occhiello della città, dato che in Abruzzo una pista così moderna e bella è presente solo a Sulmona”.