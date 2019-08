Sulmona: tutto pronto per la seconda edizione di ‘Popanz’ festival di teatro per ragazzi

Sulmona,12 agosto– Al via la seconda edizione di “POPANZ: festival di teatro per ragazzi e famiglie” che si svolgerà dal 21 agosto al 4 settembre (ore 18.30),realizzato dal Teatro Stabile d’Abruzzo con il sostegno e il contributo del Comune di Sulmona e la collaborazione della Cooperativa Fantacadabra, che ne cura la direzione artistica. “Nel cartellone eventi, l’amministrazione comunale ha voluto riservare uno spazio ai più piccoli che fosse di qualità e formativo, accogliendo, dunque, con molto interesse la proposta di Fantacadabra, con la convinzione che occasioni di incontro come queste, nell’era della tecnologia, siano altamente formative per i ragazzi, dato che esaltano la creatività e la fantasia, requisiti indispensabili nell’età evolutiva” afferma l’assessore Manuela Cozzi.

Quattro gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie che si svolgeranno nel cortile del Palazzo dell’Annunziata (in caso di maltempo nell’Auditorium dell’Annunziata). Ad aprire il festival sarà “Cenerentola in bianco e nero” (proscenio teatro) in scena il 21 agosto (18.30), al quale seguiranno il 25 agosto “Gli stivali del gatto” (Fantacadabra/Tsa) e il 28 agosto “Un magico mistero” (Tsa). Ultimo spettacolo: il 4 settembre “Cappuccetto grosso” (Molino d’Arte).

Il Festival “Popanz”, nato per rispondere alla necessità di dare un contributo all’educazione al teatro come luogo di incontro e di formazione dei giovani, non è solo una programmazione di spettacoli per bambini, ma un vero e proprio “cantiere della fantasia”: un importante progetto di teatro per i ragazzi e le famiglie articolato in favole teatrali, spettacoli di magia, laboratori creativi e giochi che faranno divertire grandi e piccoli.