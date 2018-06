Sulmona: tutto pronto per il ” Trekking in città” e ” picnic del gusto”

Sulmona, 9 giugno– Comincia a delinearsi il quadro completo della partecipazione della nostra città attraverso l’impegno diverse associazioni all’Open day Abruzzo il grande appuntamento promosso dalla Regione che punta a realizzare 80 eventi sull intero territorio regionale. Stamani sono stati presenentati due eventi programmati per Domenica 17 giugno 2018 a Sulmona. Si tratta del Quinto Pic Nic del Gusto e Sulmona – Trekking in città inseriti, come hanno spiegato gòi organizzatori, dalla DMC “Terre d’Amore in Abruzzo” nell’ambito dell’ OPENDAY ABRUZZO SUMMER 2018 che si svolgerà anche nel territorio Peligno.

Nel corso di una conferenza stampa Giuseppe Bono – Fiduciario della condotta Peligna di Slow Food ; Rosetta Giampietro – Presidente Ass. Culturale Sulmona Trekking hanno illustratro le caratteristiche delle due iniziative ( a partire dalle ore 9 ) e la grande opportunità offerta a tutti, giovani ed anziani, di scoprire,.visitare e ammirare attraverso percorsi e tappe ben precisie tanti aspetti della città. Tappa finale intorno alle ore 12 al parco fluviale con la con la quinta edizione del “Pic-nic del gusto” organizzato dalla Condotta Peligna Slow Food (h. 17,30)