Sulmona: tutti in difesa della sezione dell’Archivio di Stato

Cresce la solidarietà attorno a Sulmona come non mai in passato. Altre 36 Associazioni culturali ( dopo le 32 dello scorso mese) condividono l’iniziativa promossa dall’ex sindaco della città Lando Sciuba. Molte di queste adesioni arrivano da ancora da Sulmona ma tante altre da Comuni del circondario e alcune addirittura dalla provincia di Chieti

Sulmona, 1 aprile– La battaglia per la difesa dell’Archivio di Stato dio Sulmona, della sua funzione e della sua organizzazione al servizio della città e del territorio ha conosciuto in questi giorni un nuovo e significativo passo in avanti. L’avvocato Lando Sciuba che da mesi si batte per questo obiettivo e sopratutto per difendere le ragioni ed il diritto della città a non essere privata di questo storico servizio ha sollecitato nuovamente il Ministro dei Beni Culturali a rivedere questa decisione. L’appello era stato subito raccolto da 33 tra associazioni e istituzioni culturali cittadine che non solo avevano condiviso e solidarizzato con l’iniziativa di Sciuba ma aveva dato un segnale preciso alla politica e alle Istituzioni. Mai in passato si era registrata tanta coesione attorno ad un problema che riguardava la citta. Negli ultimi giorni quell’appello si è rafforzato perchè altre 36 associazioni culturali della città, ma anche molti del paesi del circondario e alcune anche da fuori provincia, in particolar modo la provincia di Chieti.

Anche per questa forte spinta che arriva dal territorio Sciuba, dopo la lettera del 9 febbraio scorso, ha inviato un nuovo sollecito al Ministro dei Beni Culturali, al Prefetto dell’Aquila e al sindaco della città per “ contestare la decisione relativa alla chiusura dell’Archivio di Stato della città e altresì sollecitare l’assunzione di ogni iniziativa utile ad evitare un siffatto scenario ed anzi a potenziare la precitata Istituzione,le Associazioni ed Enti di Sulmona e del circondario ,alla protesta, intendono manifestare on tal modo la loro ferma opposizione alla prospetta chiusura della sede dell’Archivio di Stato in Sulmona. Con l’auspicio che non sia consumato in danno del territorio peligno, subequano e alto sangrino tale ennesimo sopruso e con riserva di ogni opportuna azione che dovesse rendersi necessaria per la tutela delle Istituzioni del territorio”

Fra le associazioni che hanno fatto pervenire la loro adesione condividendo l’iniziativa figurano oltre a tante altre di Sulmona anche alcune di Pacentro, Pratola,,Corfinio e poi anche da Celenza sul Trigno e Schiavi d’Abruzzo in provincia di Chieti