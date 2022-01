Sulmona: trasporti, la Regione assicura risorse per acquisto nuovo bus urbano

L’Assessore comunale ai Trasportinei giorni scorsi, ha incontrato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionaleon delega ai Trasporti. Un incontro proficuo che si è concluso con l’impegno, da parte della Regione Abruzzo, di erogare un contributo, in favore del Comune di Sulmona, per l’acquisto di un nuovo autobus.L’Assessore D’Andrea, fa sapere il Comune, ha avuto, inoltre, assicurazioni per futuri contributi e finanziamenti, da intercettare attraverso appositi bandi regionali di prossima pubblicazione, finalizzati a sostituire altri mezzi ormai obsoleti, nell’ ottica di risolvere l’annoso problema della carenza di autobus che crea continui disagi ai cittadini, in particolare ai residenti delle frazioni.Altro tema che sarà affrontato nel corso di un nuovo incontro, da calendarizzare in questo mese,