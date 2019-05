Sulmona, tra paletti e.. panchine

Sulmona, 18 maggio- Paletti e panchine in Piazza Carmine. Non si possono vedere. Non si tratta di giudizi estetici, ogni cittadino valuterà per sé.La cosa che ci preoccupa è la mancanza di un’idea e di un programma per la città storica, per questa parte di città così importante dal punto di vista sociale culturale ed economico.

La mancanza di un obiettivo chiaro e condiviso fa in modo che gli interventi a cui oggi assistiamo non abbiano necessità né rappresentino risposte funzionali a priorità individuate.Non esprimono insomma un punto di vista generale sul “se” e sul “come” intervenire. Le realizzazioni appaiono come casuali, dettate semplicemente dalla volontà del momento e dall’estro personale di chi le progetta.

Qualche marciapiede, costruito magari anche lì dove non c’era necessità, rischia di trattare Corso Ovidio come se fosse solo un percorso automobilistico; qualche paletto decisamente di troppo si accompagna a panchine e insieme mortificano l’unitarietà di uno spazio libero o di una piazza. Non ci resta che tristemente constatare come pur mettendo in opera minimi interventi, la città ne risulti negativamente segnata.

Gruppo SBIC Sulmona bene in Comune