Sulmona: torna la Fiera dell’Assunta

Sulmona, 11 agosto– Nelle giornate di venerdi 14 e sabato 15 agosto il centro storico sarà animato dalla tradizionale Fiera dell'Assunta, organizzata dalla Cna provinciale, su incarico del Comune, dopo aver partecipato all'avviso pubblico.

38 le bancarelle che hanno aderito e saranno dislocate da Porta Napoli fino a piazza Tresca, proprio perché quest'anno abbiamo voluto valorizzare soprattutto la zona sud di Corso Ovidio, prediligendo prodotti tipici della gastronomia, il made in Italy, l'artigianato locale e artigianato artistico". "Sarà una Fiera in Sicurezza e di qualità, in cui saranno adottate tutte le misure imposte dalle normative anticovid, a partire dal distanziamento dei banchi che saranno separati tra loro e seguiranno scrupolosamente la planimetria comunale, eliminando quei posteggi dove sono stati concessi gli spazi pubblici agli esercenti.

E’ quanto afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco, che tiene a sottolineare la proficua collaborazione tra Comune e associazione, lanciando l’invito a tutti “ad assumere comportamenti prudenti e responsabili, rispettando al massimo le misure e le norme per contenere la diffusione del virus. In questo periodo così particolare e complesso” aggiunge il vicesindaco “non dobbiamo rinunciare all’intrattenimento, al divertimento e alla partecipazione agli eventi, ma è necessario farlo adottando comportamenti atti al rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria e le misure di sicurezza anticovid, per la salvaguardia della salute di tutti”