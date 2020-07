Sulmona, torna la Fiera dell’Assunta a metà agosto

Sulmona, 11 luglio– Torna anche quest’anno la Fiera dell’Assunta che si svolgerà nel centro storico il 14 e 15 agosto prossimi. “In questa estate particolare di ripresa, dopo un difficile periodo di lockdown, non abbiamo voluto far mancare la tradizionale Fiera dell’Assunta, che, come deliberato nella seduta di Giunta ieri, vedrà la valorizzazione soprattutto della zona sud di Corso Ovidio: partirà infatti, obbligatoriamente, da Porta Napoli la dislocazione delle bancarelle, che seguirà scrupolosamente il regolamento e la planimetria comunale. Unica deroga sarà l’eliminazione dei posteggi lì dove sono stati concessi gli spazi pubblici agli esercenti. E’ stato pubblicato oggi sul sito web del Comune l’avviso rivolto alle associazioni interessate, che potranno gestire la Fiera, insieme allo schema di domanda e alla convenzione. Verranno attribuiti maggiori punteggi a chi prediligerà i prodotti tipici agroalimentari, l’artigianato locale e il made in Italy, così come a coloro che utilizzeranno attrezzature espositive tese a conferire un’immagine complessiva della fiera più consona alle caratteristiche del centro storico”. E’ quanto afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda e la documentazione richiesta entro le ore 12 del prossimo 24 luglio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona.