Sulmona: tassa rifiuti 2021 ridotta per le utenze domestiche

E’ la delibera approvata ieri dalla Giunta, che dovrà approdare successivamente nella prossima seduta del Consiglio comunale. “Si tratta di un atto importante che agevola le attività rimaste totalmente chiuse, che hanno indirettamente subito parziali chiusure e che hanno risentito di una minore affluenza di clienti, per tutto il periodo interessato dalle misure restrittive previste dai Dpcm, con la conseguente minore produzione di rifiuti. Abbiamo ritenuto fondamentale in questo periodo attuare le misure che contribuiscono a contenere la grave crisi economico sociale che ha colpito duramente le utenze Tari non domestiche anche attraverso la leva fiscale. Le agevolazioni saranno erogate per un totale di 182.151 mila euro, di cui 136 mila provengono direttamente dal Governo, le restanti dal cosìdetto Fondone Covid. Le agevolazioni saranno differenziate in base al tipo di attività e secondo la classificazione utilizzata dal Comune, così come imposta dalle norme, per individuare le tipologie con la relativa tariffa. Per i magazzini annessi alle attività individuate ne verranno detassate le superfici. La prima rata è fissata al 30 settembre prossimo, la seconda al 16 novembre e la rata unica al 16 dicembre 2021. Le riduzioni scatteranno immediatamente per coloro che sono in regola con la Tari 2019 e saranno automaticamente riconosciute nelle bollette alle utenze, già in fase di acconto, e successivamente in sede di conguaglio, anche alle restanti utenze, in base alle risorse disponibili dando priorità alle categorie che hanno diritto ad una agevolazione maggiore, sempre perché colpite dalle restrizioni di chiusura. In sostanza, con ciò che residuerà eventualmente potranno essere soddisfatte anche le altre utenze, sempre rientranti in ciò che è stabilito”.