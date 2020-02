Sulmona: Tac già riparata da mercoledì scorso

Secondo la Asl nessun disagio per gli utenti perché gli esami sono stati eseguiti col vecchio apparecchio nello stesso giorno in cui erano stati prenotati.Per capire le cause delle eventuali anomalie del nuovo macchinario è stato installato un misuratore di tensione.All’ospedale peligno vengono effettuate, in media, 120 Tac al mese.

Sulmona 28 febbraio– “La Tac è stata prontamente riparata, già mercoledì scorso, e per gli utenti non c’è stato alcun disagio poiché tutti gli esami sono stati eseguiti nei giorni prenotati”

Lo precisa la Direzione della Asl, in merito alle notizie di stampa, relative all’ospedale di Sulmona, su presunti disservizi nell’erogazione della prestazione.

“Il guasto al nuovo apparecchio Tac, verificatosi nei giorni scorsi, non ha avuta alcuna ripercussione sugli utenti che hanno potuto sottoporsi all’accertamento strumentale con l’utilizzo della vecchio macchinario, rimasto in funzione nel vecchio presidio. La ditta fornitrice della nuova apparecchiatura Tac, installata nel nuovo ospedale, al fine di accertare le cause delle anomalie, che si sono verificate anche in altre occasioni, ha installato un misuratore di tensione, che resterà in funzione per 15 giorni. Tale verifica servirà a capire se i problemi derivino da sbalzi di tensione o da altro”

All’ospedale di Sulmona vengono effettuate in media circa 120 Tac al mese, tra quelle programmate e quelle legate all’attività del pronto soccorso.(h. 12,30)