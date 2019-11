Sulmona, subito cittadinanza alla Senatrice Liliana Segre

L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione “Il sentiero della Libertà/Freedom Trail” e subito condivisa dal Circolo Pd di Sulmona che auspica un coinvolgimento unanime dell’intera Assemblea civica nel segno della prestigiosa storia di solidarietà e di Cultura che la città esprime da sempre-

Sulmona,22 novembre- L’Associazione “Il sentiero della Libertà/Freedom Trail”, in occasione della realizzazione della XX edizione della marcia in programma dal 24 al 26 Aprile 2020, ha intenzione di solennizzare l’evento con una serie di iniziative collaterali, trattandosi di festeggiare il ventennale di una manifestazione di respiro internazionale che tanto lustro ha portato alla città di Sulmona.

Nella circostanza, ha proposto alla Sindaca di promuovere in Consiglio Comunale la concessione della Cittadinanza alla Senatrice Liliana Segre nel corso del convegno del 20 marzo 2020 che precederà la “Marcia”.

“Il Partito Democratico di Sulmona- si legge in una nota– esprime pieno sostegno all’iniziativa e si adopererà nei confronti degli altri Circoli del “CentroAbruzzo” per una adesione incondizionata in nome di “una tradizione tesa a conservare la memoria del passato ed a trasmetterla come lezione di storia e di vita per i giovani dell’intero comprensorio”.

Auspichiamo che il Consiglio Comunale nella totalità dei suoi componenti, uniti in un afflato di solidarietà civica, voglia accogliere la richiesta, facendola propria”.(h.19,30)

( foto da radiopopolare.it)