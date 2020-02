Sulmona, su fragilità territoriale ora il Comune di muove

Sulmona, 16 febbraio- Una convenzione tra il Comune di Sulmona, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e il Dipartimento di Architettura dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, per realizzare attività di ricerca e studio in contesti caratterizzati da fragilità territoriale, è stata approvata dalla Giunta con delibera n21 del 13 febbraio 2020. “Sulmona, tra i dieci cantieri pilota del programma di “Casa Italia”, è stata scelta come caso di sperimentazione della prestigiosa ricerca/studio su contesti caratterizzati da fragilità territoriale, portata avanti dal Politecnico di Milano, coadiuvato dalla facoltà di Architettura di Pescara, che avrà l’opportunità di approfondire e analizzare le numerose fragilità che affliggono sotto il profilo fisico, sociale ed economico, consentendo di acquisire una approfondita e qualificata base informativa per programmare interventi mirati per migliorare il contesto locale”. Lo afferma il sindaco della città Annamaria Casini. Una convenzione tra il Comune di Sulmona, il Dipartimentoe il Dipartimento diper realizzare attività di ricerca e studio in contesti caratterizzati da fragilità territoriale, è stata approvata dalla Giunta con delibera n21 del 13 febbraio 2020. “Sulmona, tra i dieci cantieri pilota del programma di “Casa Italia”, è stata scelta come caso di sperimentazione della prestigiosa ricerca/studio su contesti caratterizzati da fragilità territoriale, portata avanti dal Politecnico di Milano, coadiuvato dalla facoltà di Architettura di Pescara, che avrà l’opportunità di approfondire e analizzare le numerose fragilità che affliggono sotto il profilo fisico, sociale ed economico, consentendo di acquisire una approfondita e qualificata base informativa per programmare interventi mirati per migliorare il contesto locale”. Lo afferma il sindaco della città

“Sarà utile, in sostanza, per redigere un piano strategico a costo zero- aggiunge ancora Casini– teso a superare le fragilità del territorio e a mantenere un elevato livello culturale attraverso la ricerca con approfondimenti su prevenzione, emergenza e ricostruzione. Sulmona ospiterà, dunque, i numerosi ricercatori che in una settimana realizzeranno attività sul campo coinvolgendo parti sociali, istituzioni e cittadini in questo studio che porterà Sulmona alla ribalta nazionale sul piano scientifico facendola conoscere anche per i suoi punti di forza su cui si dovrà puntare per contrastare le fragilità rilevate”.