Sulmona: Street food 2019 è già un successo

Sulmona,16 giugno L’evento street food a Sulmona si conferma appuntamento di particolare interesse per l’estate sulmonese. Ieri sera vi è stata la seconda serata lungo corso Ovidio, per la nuova edizione dello street food, dedicata alla degustazione del cibo. Espositori giunti da ogni località hanno consentito un’offerta di proposte sia di ottimi alimenti, sia le bevande e le birre grazie alla presenza di numerosi e rinomati birrifici.Non sono mancati numeri dei giocolieri ed artisti di strada i quali hanno deliziato il pubblico con i loro numeri di esibizione, per la gioia soprattutto dei bambini.

L’arte culinaria coinvolge ed appassiona tutti ad ogni età; corso Ovidio dal palazzo della Santissima Annunziata, sino a Piazza Carlo Tresca, era caratterizzato dagli stand con i prodotti. Tredici quest’anno sono gli espositori giunti in città L’anno scorso l’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone: anche in questi giorni si è notata una presenza da parte consistente di cittadini consistente,turisti e curiosi. Il cibo di strada consta di alimenti già pronti per essere degustati, i quali sono accompagnati dalle bevande. Lo street food consente di mangiare in maniera meno formale, meno costosa, più pratica. Il cibo di strada fa parte della categoria degli alimenti da asporto e, in molti paesi, vi sono anche distributori automatici per l’acquisto.Sulmona, ha ospitato ancora una volta l’evento del cibo da strada, per continuare a diffondere questa nuova tipologia di settore economico lavorativo che, in questi ultimi anni, si è diffuso in molte parti del mondo. Oggi domenica sarà l’ultima dei tre giorni dell’evento con gli espositori i quali apriranno dalla mattina sino a notte fonda.

Andrea Pantaleo