Sulmona,4 gennaio– Si sono visti e sentiti mercoledì 3 gennaio via skipe la nipote dell’ex prigioniero di guerra, Maurice Bartholomew, Teresa Clowes e la figlia di Salvatore Petrilli, Maria, che abitavano a Sulmona in via Panfilo Serafini.

Una delle tante storie della Sulmona anni ’43-44. Ancora oggi, familiari dei prigionieri di guerra del Campo 78 cercano di stabilire rapporti con le famiglie che li avevano accolti, sfamati, nascosti. Molti vengono a Sulmona, con i nomi e le foto dei prigionieri, sperando di ritrovare le famiglie che avevano ospitato i loro parenti. E, nella maggior parte dei casi, le ritrovano, attraverso l’elenco pubblicato dall’ASC (Allied Screeniung Commission e riportato nel libro di A.M. Scalzitti, Il Quarantatré) che riporta in correlazione i nomi delle famiglie abruzzesi e quelli dei prigionieri alleati che vi erano ospitati.

Teresa Clowes, inglese, aveva scritto un messaggio sul sito dell’associazione “Una fondazione per il Morrone” chiedendo informazioni sul nonno e sulla famiglia che lo aveva salvato. Mario Salzano, ricercatore universitario ed esperto sulle storie del Campo, ha ritrovato la famiglia Petrilli ed ha organizzato, insieme a Michelle Reid e al sottoscritto, l’incontro su skipe.

Momenti di tensione e commozione davanti allo schermo di un computer, che mette in collegamento due famiglie a distanza abissale, ma che unisce in maniera straordinaria lo spirito delle persone che vi sono coinvolte. Non ci sono state lacrime, ma gioia, perfino euforia nell’apprendere che Teresa e il marito verranno a Sulmona nella tarda primavera. E sarà un incontro che unirà ulteriormente le due famiglie e che riporterà ad un tempo in cui Sulmona divenne “città internazionale”, simbolo di amore e di fratellanza, come affermava William Simpson, il 18 maggio 1946, nell’aula comunale: «Sulmona è stato uno dei pochi centri italiani che si siano veramente distinti in questa opera di solidarietà e di carità cristiana: questa simpatica cittadina, che mi ha ospitato gentilmente sia da prigioniero che da uomo libero, la considero come la mia seconda patria. Sulmona ha salvato dagli artigli germanici ben settemila prigionieri alleati. Difficilmente potremo dimenticarlo».

Teresa Clowes ed il marito hanno mostrato due libri che caratterizzano la storia di quel tempo a Sulmona e in Abruzzo: “Spaghetti and Barbed Wire” e “Escape from Sulmona” tradotti in italiano dagli studenti sulmonesi con il titolo: “Spaghetti e filo spinato di John Fox e “Fuga da Sulmona “ di Donald Jones. Ma c’è una lunga serie di autobiografie degli ex prigionieri che raccontano le vicende personali e locali fino al diario di Carlo Azeglio Ciampi con la sua traversata da Sulmona a Casoli, e “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”. Ne è testimonianza la collana “E si divisero il pane che non c’era” e il libro antologico “Terra di Libertà” a cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta.

Il libro “Spaghetti e filo spinato” di John Fox presenta un interrogativo che fa riflettere anche oggi; “Che miracolo sarebbe se…What a miracle it…” Uno strano miracolo, il suo, perché si augura che la solidarietà, l’ospitalità, l’amicizia vissute in quel tempo di guerra prevalessero nella vita di ogni giorno. E continua: “il mondo allora sarebbe un passo più vicino all’ultima utopia dei nostri sogni più cari”.

Sembra ed è un contrasto non risolvibile tra la vita in tempo di guerra e quella in tempo di pace. Un’antitesi per essenza. Ma è strano e incomprensibile come spesso il senso umanitario si realizzi e si evidenzi nei momenti più drammatici dell’umanità.

Un’umanità ancora in cammino e non sarà certamente un miracolo ad ottenere Pace e Giustizia, ma l’impegno di ogni nazione, di ogni civiltà, di ogni persona umana.

Mario Setta