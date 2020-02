Sulmona: Stadio Pallozzi ristrutturato. Domenica cerimonia inaugurazione

Sulmona, 7 febbraio- Torna a nuova vita lo stadio “Pallozzi”, dopo i lavori di sistemazione e ammodernamento del campo, con posa di erba sintetica di ultima generazione. Con una breve cerimonia di inaugurazione domenica 9 febbraio, alla presenza del sindaco Annamaria Casini, si darà il via alla partita di vertice OvidianaSulmona – Casalbordino, valida per l’ottava di ritorno del girone B del campionato di Promozione. “Sarà un momento di festa domenica: restituire lo stadio alla città, attuando quanto previsto nel piano delle opere pubbliche, è un risultato importante atteso da molto tempo, per cui in molti si sono impegnati al massimo, al fine di raggiungere l’ obiettivo nell’interesse della cittadinanza e del mondo sportivo locale. Gli interventi, per un importo complessivo di 325 mila euro, sono cominciati a luglio scorso, affidati alla ditta Italgreen di Villa d’Adda (Bergamo), riguardanti la realizzazione del prato in erba sintetica.

Voglio ringraziare il funzionario comunale ing. Marzia Di Lorenzo, Mario Sinibaldi, Nicola Angelucci, Antonio Angelone e Pierino Fasciani, per quanto svolto negli anni del loro assessorato consentendo il raggiungimento di questo obiettivo, e l’attuale società OvidianaSulmona, che non ha fatto mancare il suo sostegno in questa occasione, così da consentire di essere pronti domenica per questa importante partita inaugurale. Lo stadio ad oggi migliorato si presenta come una struttura competitiva e funzionale, a servizio dello sport e della cittadinanza”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini.