Sulmona: spazio Maw,sabato s’inaugura la mostra di Francesco Pistilli

Sulmona, 1 Novembre– Si inaugura sabato 3 Novembre presso lo Spazio MAW alle 17,30 la mostra di Francesco Pistilli. Giunge così a Sulmona il progetto sulle migrazioni iniziato circa otto anni fa dal fotoreporter che con questo capitolo dedicato alla vicenda dei profughi della “rotta balcanica” bloccati in Serbia nell’inverno del 2017 ha vinto quest’anno il secondo premio all’ “International Photographer of the Year Awards” (Editorial photo essay/story) ed il terzo posto al “World Press Photo” (General News Story).La mostra, promossa da SulmonaCinema in collaborazione con il Laboratorio d’arte Maw e il Collettivo fotografico Capta , a cura di Italia Gualtieri e Rino Di Pietro, costituisce uno degli eventi collaterali dell’imminente 36° SIFF/ Sulmona International Film Festival al quale si collega come ideale prologo visivo.

Il lavoro di Francesco Pistilli ha la dimensione di un impegno rigoroso sul terreno dell’informazione ma il profilo penetrante di un racconto che scopre un altro sguardo. Nato nel limbo senza fine di una umanità abbandonata, costruito con il colore, dispositivo irrinunciabile nella poetica dell’autore, è il documento di un incubo e allo stesso tempo un poema per coloro che i media mainstream non lasciavano ‘vedere’, a condensare un’idea di fotogiornalismo in cui lo scatto è spazio di esistenza-parola offerto all’oggetto della rappresentazione.

“Sono persone ed esistenze queste immagini, uniche, proprie. Estratte dall’indistinto di una vicenda corale, svelano la prossimità profonda di un fotografo che profondamente ama, restando intrappolate, e con loro un dramma che ci riguarda, nella coscienza e nel cuore. (I.G).”