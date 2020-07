Sulmona: sostegno alle famiglie per le rette dei centri estivi ai ragazzi

Pronto un sostegno alle famiglie per le rette dei centri estivi dedicati ai ragazzi. “Abbiamo approvato ieri pomeriggio una delibera di Giunta per assegnare un contributo alle famiglie residenti per sostenere le spese relative ai centri estivi, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative. Il Comune di Sulmona è beneficiario di un contributo governativo pari a 51.833 euro, nell’ambito del Decreto Rilancio, e saranno destinati alle famiglie voucher di 50 euro, se il minore frequenta fino a due settimane, di 100 euro oltre le due settimane, in caso di fratelli il voucher sarà riconosciuto per entrambi. Le somme sono finalizzate a coprire il costo delle rette per le famiglie e sono destinate ai ragazzi fino ai 17 anni che frequentano i centri estivi nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi e che hanno presentato la comunicazione del progetto organizzativo al Comune e alla ASL e che manifesteranno interesse ad essere iscritti nell’apposito Albo Comunale. Saranno pubblicati la prossima settimana sul sito web del Comune i moduli sia per presentare istanza da parte delle famiglie sia per costituire l’Albo degli operatori dei centri estivi”. Lo afferma il