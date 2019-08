Sulmona: sociale, pubblicato bando per operatori da inserire nel ” Catalogo Soggetti Erogatori”

Sulmona, 5 agosto– “Individuare un elenco di operatori idonei all’erogazione di servizi che riguardano la cura e l’assistenza a nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità socio-economica, a supporto dei caregiver familiari e attraverso l’attivazione di voucher, è lo scopo dell’avviso pubblico che da oggi 5 agosto è stato pubblicato per una procedura di evidenza pubblica, secondo i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Gli operatori selezionati andranno a costituire il “Catalogo dei Soggetti Erogatori”, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale”. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Sociali Pierino Fasciani, ricordando che il termine ultimo per presentare le domande è fissato al 20 agosto prossimo.

“L’intervento proposto dall’Ambito distrettuale sociale n.4 “Peligno” ha l’obiettivo di consolidare una rete territoriale a sostegno dei caregiver familiari, attraverso la presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e l’erogazione di voucher finalizzati a fornire servizi di supporto ai caregiver offerti da organismi specializzate”, continua l’assessore, specificando che l’Ads n. 4 “Peligno”- Ecad Comune di Sulmona, costituitosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 “Sangrino” e la Società Sintab con determina dirigenziale n.13/117 del 14/09/2018 della Regione, è stato ammesso al finanziamento per l’attuazione del progetto, utilmente collocato in graduatoria dal titolo “Care Family HUB”, con fondi per il programma operativo Fse 2014/2020 della Regione. Tutti i soggetti interessati, con una sede operativa nei comuni afferenti i due Ads, possono reperire la documentazione relativa, l’avviso e lo schema di domanda, sui siti istituzionali dei Comuni di Sulmona e di Castel di Sangro ECAD dei suddetti Ambiti.(h. 14,30)