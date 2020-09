Sulmona: sociale, pubblicato avviso pubblico ” Dopo di noi”

Sulmona, 17 settembre- “Dopo di Noi”: è on line l’avviso pubblico per le persone con disabilità grave. E’ possibile presentare, entro e non oltre il 1 ottobre prossimo, le domande per la realizzazione degli interventi, finanziabili con il fondo nazionale “Dopo di Noi” , a favore di cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito sociale Distrettuale 4 Peligno, di cui Sulmona è capofila, che presentano disabilità grave prive del sostegno familiare. Si tratta delle risorse del programma attuativo regionale “Dopo di Noi”, finalizzate a finanziare interventi per progetti personalizzati, per soggetti privi del sostegno familiare. E’ stato pubblicato ieri sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso pubblico fissando i requisiti per l’ottenimento dei fondi e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze che potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ECAD – Comune di Sulmona sito in Via Mazara, 21, oppure inviate tramite pec al seguente indirizzo ”: è on line l’avviso pubblico. E’ possibile presentare,le domande per la realizzazione degli interventi, finanziabili con il fondo nazionale “Dopo di Noi” , a favore di cittadini residenti nei Comuni afferenti, di cui Sulmona è capofila, che presentano disabilità grave prive del sostegno familiare. Si tratta delle risorse del programma attuativo regionalefinalizzate a finanziare interventi per progetti personalizzati, per soggetti privi del sostegno familiare. E’ stato pubblicato ieri sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso pubblico fissando i requisiti per l’ottenimento dei fondi e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze che potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ECAD – Comune di Sulmona sito in Via Mazara, 21, oppure inviate tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

Ad annunciarlo è il vicesindaco con delega alle Politiche Sociale Marina Bianco ( nella foto) che sottolinea “l’importanza di essere prontamente al fianco delle persone più deboli, intervenendo in maniera rapida e puntuale, in special modo per coloro che, con disabilità grave, sono privi di sostegno familiare o che con la perdita della famiglia possano trovarsi in seria difficoltà. Gli interventi sono finalizzati a realizzare anche programmi relativi all’accrescimento della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana”.