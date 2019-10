Sulmona: sociale, pubblicato avviso pubblico a favore dei disabili sensoriali

Sulmona, 3 ottobre- E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona quale ECAD dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, l’ Avviso Pubblico per l’attuazione di interventi socio – assistenziali a favore dei disabili sensoriali – LR n. 32/1997 . Le famiglie possono rivolgersi al Servizio di Segretariato del proprio Comune di residenza, ricadente nell’Ambito S.D., per tutte le informazioni relative all’avviso e supporto nella predisposizione della domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 ottobre all’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona nelle modalità indicate nell’avviso. Saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda purché in possesso dei requisiti richiesti. Secondo l’assessore Pierino Fasciani “è positivo il fatto che anche per questo anno potranno essere erogati in servizi relativi alla L.R. 32/1997, i fondi sono destinati alle disabilità sensoriali al fine da poter continuare a garantire in maniera appropriata il servizio su tutto il territorio dell’Ambito.(h. 12,00)