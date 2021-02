Sulmona: sociale, ok al progetto “Educare in comune”

La Giuntariguardante l’area tematica “Famiglia come risorsa”, che sarà inviata lunedi 1 marzo. “Si tratta di un progetto molto articolato del valore di oltre 300 mila euro che ha richiesto grande impegno da parte degli uffici e della cooperativa che ha risposto all’avviso pubblicato dal Comune. In considerazione del disagio che questo difficile periodo di emergenza sanitaria ha causato a coloro che si trovano in condizione svantaggiata, che sono affetti da disabilità grave oppure giovanissimi che vivono in situazioni familiari difficili, si va ad agire sulla povertà educativa, sul potenziamento del centro famiglia con l’ausilio di mediatori familiari, legali e psicologi, che si occuperanno soprattutto di casi complessi. Saranno previsti sportelli di ascolto per 4 ore alla settimana in ogni istituto comprensivo, servizi socio educativi, alcuni riservati a bambini con disabilità, e un centro per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.