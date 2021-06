Sulmona: sociale, domani presentazione regolamento per l’affido dei bambini

Sulmona, 23 giugno-Pronto il regolamento distrettuale per l’affidamento dei bambini che sarà presentato ai sindaci dell’Ambito Sociale Distrettuale Ecad Peligno 4 nella Conferenza che si svolgerà (in prima convocazione) domani 24 giugno alle 15.30 nell’aula consiliare del Comune di Sulmona. “Per la prima volta in assoluto gli enti verranno dotati di uno strumento importante che consentirà di aiutare le famiglie a superare periodi difficili, per la cura dei figli, attraverso un insieme di accordi collaborativi tra le famiglie affidatarie e i diversi soggetti che sul territorio si potranno occupare sia della cura e della protezione dei bambini sia del sostegno alle famiglie stesse.

Si da così attuazione a una serie di norme nazionali e internazionali che partono dalla ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, per arrivare alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021. Sono pronta ad ascoltare e recepire tutte le istanze al fine di migliorare tale regolamento. Anche questo è un risultato importantissimo raggiunto, a cui ho lavorato molto in sinergia con l’ufficio che ringrazio per l’impegno profuso. Durante la riunione sarà, inoltre, presentato il logo che rappresenterà l’Ambito Ecad Peligno 4”. E’ quanto afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Marina Bianco.