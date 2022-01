Sulmona: sociale, disponibile il bando del Comune su “Vita indipendente”

Sulmona,6 gennaio– Sul sito istituzionale del Comune di Sulmona, www.comune.sulmona.aq.it , è disponibile il modello per presentare – entro il 31-01-2022 – le domande relative a bando “Vita indipendente” – anno 2022.Il bando prevede un finanziamento a progetti finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con disabilità grave, al fine di favorire l’autodeterminazione e il controllo della propria vita quotidiana, attraverso l’assunzione di uno o più assistenti personali.

La persona con disabilità, in possesso di un’attestazione ISEE, non superiore a 20 mila euro, può assumere il proprio assistente, direttamente e con regolare rapporto di lavoro, concordando modalità ed orari. Il modello è reperibile anche presso la sede dell’Ufficio di Piano (Sicurezza Sociale) in via G. Pansa – ex Caserma Pace – tel. 0864- 576211/12/14/17 e presso gli sportelli di segretariato sociale presenti nei 17 Comuni afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno i quali sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto.

“In qualità di assessore alle Politiche Sociali, vista l’imminente scadenza del 31 gennaio prossimo, invito tutti i cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare domanda, quanto prima, per ottenere questo importante beneficio, finalizzato a migliorare le proprie condizioni di vita quotidiana. Ringrazio gli uffici per il lavoro istruttorio svolto finora con la consueta professionalità. Sono certo che gli utenti potranno contare sul loro prezioso supporto anche nella fase di presentazione delle domande.” Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Sociale Attilio D’Andrea.