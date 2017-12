Sulmona, 23 dicembre- Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, si è dimessa. La decisione ha colto tutti di sorpresa ma era un passaggio inevitabile. Insomma un gesto politico clamoroso per richiamare l’attenzione delle Istituzioni e della politica attorno alla decisione assunta ieri sera dal Governo di autorizzare sul territorio della nostra città la costruzione della Centrale di compressione Snam vanificando, di fatto, la tenacia resistenza portata avanti in questi lunghi anni dai Comitati.

Il gesto del sindaco Casini è stato di grande dignità e politicamente apprezzabile anche se ha ancora venti giorni per ritirare le dimissioni ma che potrebbero divenire definitive in assenza di iniziative precise da parte del Governo. Le motivazioni che hanno accompagnato l’annuncio sono affidate ai social (anche in questa occasione il sindaco ha però commesso il grave errore di comunicare malamente una decisione così delicata ragion per cui ha vanificato di fatto gli effetti dell’impatto mediatico della notizia) hanno però un significato particolare perché sono state costruite in maniera intelligente scaricando sul Governo e le Istituzioni sovracomunali una decisione estremamente delicata.

Anche la Regione in questa vicenda è stata presa di contropiede per una decisione improvvisa e forse (?) inaspettata. Ma la Regione ora sotto la spinta della decisione clamorosa del sindaco di Sulmona, dei sindaci del Centro Abruzzo e della spinta popolare deve ora saper guidare bene a livello di Conferenza-Stato Regioni e di Governo Centrale una partita assai delicata. Se non ci dovessero essere soluzioni nuove il sindaco non sarà nelle condizioni di ritirare la sua decisione, si scioglierà il Consiglio comunale e la città tornerà nelle mani di un Commissario prima di tornare al voto. Nel mezzo di questa vicenda si inseriranno le elezioni politiche di primavera e se ne vedranno ancora delle belle. (h. 18,15)