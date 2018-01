Sulmona, 15 gennai- Alla fine tutto secondo copione. Il sindaco della città Anna Maria Casini ha ritirato le dimissioni che aveva annunciato in forma molto anomale il 22 dicembre scorso. Una decisione tutta personale che in tanti avevano apprezzato perchè dettata da un gesto di orgoglio e di ” amore per la città” per protestare contro il Governo per la vicenda Snam.

Ma il gesto piano piano si è vanificato ed è diventato oggetto di aspre critiche,ironie e non poche polemiche sopratutto quando la crociata organizzata a Roma per incontrare il Premier Gentiloni si è ridotta ad un formale incontro con un Consigliere di Palazzo Chigi,collaboratore come tanti altri funzionari del Presidente, che non ha sortito nessuno effetto. Quello che è successo dopo è arcinoto. Il vicolo cieco imbocato dal sindaco e da chi ha consigliato questo percorso hanno messo in moto una strana forma di solidarietà e di appelli incrociati della politica per invitare il sindaco Casini a ritirare le dimissioni.

Oltre ai consiglieri della maggioranza al Comune, amministratori del centrodestra con dversi intrusi del centrosinistra,perfino l’Ascon -servizi ha guadagnato un po’ di visibilità e poi altri amministratori di centrodestra che però spingevano dall’altr parte. E poi la letterina da libro cuore del Governatore D’Alfonso che ha allietato il fine settimana dei sulmonesi.

Ma lo sbocco della crociata era già scritto tenendo col fiato sospeso quei consiglieri che temevano di tornare a casa molto prima del previsto. E così questa mattina il sindaco ha convocato una conferenza stampa all’improvviso per annunciare la sua decisione.

Peccato però che il Casini-pensiero era già noto a tutti perchè un quotidiano amico aveva già raccolto le sue confidenze e questa mattina ha pubblicato di buon ora la decisione annunciata con tanto di locandina nelle edicole. Ognuno ha il suo stile ed il sindaco di Sulmona il proprio ma le regole sopratutto quelle della comunicazione istituzionale che sono precise non possono essere calpestate . Anche a Sulmona. Il resto conta poco o.. nulla (h. 17,00)