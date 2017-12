Tutto secondo copione. Il sindaco è stato di parola. Aveva annunciato fino dal primo momento la decisione e passati i giorni del Natale ha perfezionato stamani la sua decisione. E’ un gesto politico forte ma il solo da utilizzare in questo momento. E gli altri ? Nessuna iniziativa invece è arrivata dai colleghi del territorio. Brutto segnale. così com’è brutto il segnale arrivato da quei consiglieri che si sono affannati a rivolgere al sindaco l’invito a ripensare sulla decisione, oppure da quelle associazioni, dal Presidente della Provincia o dai sindaci dell’Aquila e Avezzano. La solidarietà in politica si misura con atti concreti non con chiacchiere. Inizia ora per Sulmona un periodo delicatissimo. Per uscire dal tunnel nel quale è finita l’Amministrazione civica ( politicamente assai debole) ora ci vorrebbe un miracolo. Non basta la scampagnata a Palazzo Chigi e le promesse che potrebbe assicurare Gentiloni. La decisione è stata assunta dal Governo e correggerla non sarà facile,nemmeno spostarla a dopo le elezioni. E nessuno pensi di cogliere qualche risultato elettorale o qualche candidatura cavalcando la rabbia della gente. L’offesa ad un territorio martoriato e’ troppo grande e con le Istituzioni non si può’ giocare

Sulmona, 27 dicembre- Ho formalizzato e protocollato questa mattina le mie dimissioni davanti al Segretario generale Francesca De Camillis a Palazzo San Francesco. Il prossimo venerdi 29 dicembre andrò a Palazzo Chigi per consegnare direttamente la fascia nelle mani del Premier Paolo Gentiloni per dimostrare in modo chiaro il dissenso unanime della mia città e di tutto il territorio. A breve incontrerò i sindaci del comprensorio” E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini “La scelta, maturata nel pomeriggio del 23 dicembre scorso e annunciata attraverso una diretta su Facebook, si è resa necessaria per denunciare l’inaccettabile decisione del Governo di concludere il procedimento per la realizzazione della centrale a gas della Snam, dichiarandola opera di importanza strategica e di preminente interesse nazionale.

Il Comune di Sulmona, l’intero territorio e le istituzioni locali hanno da sempre e ripetutamente dichiarato contrarietà alla centrale e al metanodotto, ritenendole nocive e fortemente impattanti, confortati anche da studi e perizie scientifiche. Il mio atto è un voler alzare la posta della battaglia e della denuncia utilizzando l’unica arma ancora in mano ad un sindaco, stante la palese circostanza che un Amministratore locale non ha voce in capitolo per determinare le sorti dei suoi cittadini. Lotterò al fianco della mia città e dell’intera Valle Peligna contro la realizzazione della Centrale e del Metanodotto e voglio che tenere accesi il più possibile i riflettori su questa grave vicenda”. (h. 12,30)