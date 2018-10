Sulmona: sindaco autorizza accensione anticipata dei termosifoni. Finalmente.

Sulmona,25 Ottobre– Dopo le polemiche di questi giorni oggi il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini ha disposto con apposita ordinanza l’autorizzazione all’accensione anticipata dei termosifoni. “Ho firmato oggi l’ordinanza (n. 58)- spiega Casini– disponendo, per motivi evidenti di interesse pubblico, l’accensione anticipata degli impianti pubblici e privati di riscaldamento, nella misura massima di 6 ore giornaliere, a partire da oggi stesso giovedi 25 ottobre. I tecnici si sono già attivati per rendere esecutiva l’ordinanza. Abbiamo ascoltato la richiesta di molti cittadini pervenuta in questi ultimi due giorni di poter anticipare l’accensione dei riscaldamenti che era prevista, invece, per il 1 novembre prossimo. Come già comunicato loro, abbiamo valutato attentamente la situazione, tenendo in considerazione l’abbassamento delle temperature, le previsioni meteorologiche, cercando di coniugare al meglio le esigenze della cittadinanza con la normativa vigente sul risparmio energetico”.