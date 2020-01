Sulmona: servizi turistici, da oggi al via nuovo ciclo di incontri con visite guidate

Si tratta del progetto ” antiche radici” che oltre a percorsi alla scoperta delle bellezze del territorio comprende anche racconti erboristici ai musei civici

Sulmona, 25 gennaio-Dopo l’interesse di pubblico ottenuto con “Oro, Incenso e Mirra, i doni che curano”, la Cooperativa Servizi Turistici Sulmona in collaborazione con l’erborista Anna Lisa Cantelmi, organizza un nuovo ciclo di incontri a tema per valorizzare e narrare la grande eredità culturale e storica custodita all’interno dei Musei Civici di Sulmona e i miti, le leggende, i saperi, i rimedi dell’antica farmacopea.La rassegna a più voci, denominata “Antiche Radici”, si svolgerà a cadenza mensile a partire da oggi sabato 25 gennaio fino al 6 giugno: il progetto, nato con la finalità di valorizzare il nostro patrimonio museale, sottolinea le interazioni da sempre esistenti tra arte, letteratura, antropologia e medicina presenti in ogni epoca ed in ogni territorio con le proprie specificità, che saranno narrate attraverso il racconto della guida turistica e il prezioso contributo dell’erborista.

Cinque in totale gli appuntamenti in programma, rivolti a turisti, ma soprattutto alla cittadinanza, per riscoprire le “Antiche Radici” del nostro territorio:

– Sabato 25 Gennaio “Antiche Radici. ERBE ITALICHE: ORIGINI ED ANTICHI USI”

– Domenica 8 Marzo “Antiche Radici. IL SAPERE FEMMINILE: RACCONTI DI DEE, SACERDOTESSE, CURATRICI E STREGHE”

– Sabato 4 Aprile “Antiche Radici. LE SANTE ERBE DEI CONVENTI”

– Sabato 16 Maggio “Antiche Radici. TRANSUMANZA ED ERBE DI PASTORI DELLA MAJELLA”

– Sabato 6 Giugno “Antiche Radici. ERBE ET… URBE”

Ogni appuntamento sarà costituito da due momenti complementari:

. il primo, dedicato alla storia e all’arte, si svolgerà attraverso una visita guidata all’interno di alcune sezioni dei musei civici (Italica, Romana, Museo Diocesano e Chiesa di Santa Chiara, Museo del Costume Popolare Abruzzese e Molisano e della Transumanza, Centro Storico di Sulmona).

. il secondo, condotto dall’erborista nella sala didattica del Palazzo dell’Annunziata, illustrerà gli usi, le piante ed i racconti riferiti al tema culturale prescelto e si concluderà con la degustazione di una calda tisana preparata per l’occasione.Tutti gli appuntamenti avranno come luogo d’incontro l’Ufficio Turistico presso il complesso della SS. Annunziata alle ore 16.20. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Sulmona, aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (servizituristicisul@gmail.com – tel. 0864.210216 pagina FB Servizi Turistici Sulmona).

Di seguito, il programma del primo evento:

25 Gennaio “LE ERBE DEGLI ITALICI: ORIGINI ED ANTICHI USI”

Appuntamento dedicato alla scoperta delle origini, della spiritualità, degli usi e costumi delle popolazioni italiche, in particolare degli antichi Peligni.

Percorso culturale di visita alla Sezione Archeologica Italica del Museo Civico

Dal suolo del territorio emergono le testimonianze del passato più antico e una moltitudine di oggetti di varia fattura ci aiutano a narrare e ricostruire la storia materiale ed immateriale del popolo Peligno. Muovendosi tra i numerosi reperti archeologici conservati nella sala espositiva la nostra guida parlerà della loro civiltà, dell’economia, delle attività, della vita spirituale e delle divinità oggetto di culto: un balzo a ritroso nel tempo attraverso cui poter comprendere le le radici storiche del territorio Peligno.



Il momento di approfondimento tematico

Le erbe italiche, i loro legami con i diversi popoli italici e in particolare gli usi tra le antiche genti dell’Aprutium: un interessante racconto che analizza i diversi usi pratici, sacri, rituali, magici delle essenze vegetali e delle piante – erbacee ed arboree, spontanee e coltivate – presenti nel nostro territorio. Usi alimentari, medicinali, ma anche rituali e la loro valenza simbolica in relazione agli dei e ai loro miti, infine alcuni riferimenti ad Ovidio: “che né le erbe di Medea, né i suoni incantatori dei Marsi possono rendere durevole un passione...” Costo : 12 euro a persona

