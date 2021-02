Sulmona: scongiurato il rischio per la città di perdere il presidio dei Vigili del Fuoco

Lo spiegano in una nota gli Attivisti del Movimento 5 Stelle-

Sulmona, 1 febbraio– Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Sulmona, ci sentiamo in dovere di dire la nostra su una questione, quella della caserma dei vigili del fuoco, dove sentiamo e leggiamo voci e dicerie che spesso dicono tutto ed il contrario di tutto o partono da notizie errate.E’ di dominio pubblico il fatto che l’edificio attuale che ospita attualmente i VV.FF ha forti criticità dal punto di vista statico e che urge traferire il corpo altrove quanto prima. Questa situazione persiste da anni e sistematicamente si arena su qualche incongruenza con quello che deve essere l’iter procedurale propedeutico allo spostamento.

Anche grazie all’impegno della nostra Senatrice Di Girolamo, con interlocuzioni che vanno aventi da 2 anni tra gli organi preposti all’operazione, oggi possiamo affermare, si legge nel documento,che finalmente si vede una luce in fondo al tunnel ed è scongiurato il concreto rischio, se non si fosse trovata una situazione idonea nel breve periodo, di veder trasferiti la caserma in un territorio comunale diverso da quello di Sulmona.La scelta caduta sulla ex Caserma Cesrare Battisti va visto in assoluto accordo con l’indirizzo che il Demanio Pubblico sta seguendo su tutto il territorio nazionale, ovvero quello di utilizzare ciò che è già nelle disponibilità dello Stato per rendere servizi pubblici, facendo opere di rigenerazione urbana, tutela dell’ambiente ed evitare inutili consumi di suolo cementificando ulteriori aree verdi.

Idee che coincidono perfettamente con la nostra visione green e che, per quanto riguarda in particolare Sulmona, rafforzano quello che diciamo da sempre ovvero che il Centro Storico, per tornare a vivere, ha bisogno della presenza di servizi sia dentro che in prossimità delle mura storiche.Sul sito, infatti, oltre ai VV.FF. verranno traferiti i Carabinieri Forestali e la Guardia di Finanza, un nucleo di enti strettamente correlati tra loro in prossimità, per altro, dell’ospedale SS. Annunziata e dell’accesso alla S.S. 17.

Non tocca a noi fare ulteriori valutazioni per quanto riguarda la viabilità, la staticità dell’edificio con i necessari lavori di adeguamento sismico, le volumetrie dell’edificio e della possibilità di accesso agli interventi in quanto c’è un Comitato del Comando Dei Vigili del Fuoco specializzato all’espletamento di queste valutazioni e che, dopo numerosi sopralluoghi e studi, ha dato il nulla osta in favore della ex Caserma Cesare Battisti.

Ora ci sentiamo soltanto di raccomandare la massima urgenza all’Amministrazione Comunale, al Demanio e al Comando dei VV.FF. di proseguire con la velocità riscontrata nell’ultimo periodo per espletare le ultime pratiche di divisone dell’area del piazzale e il disbrigo delle operazioni burocratiche per avviare il prima possibile i lavori per la realizzazione della nuova caserma ed utilizzare i fondi disponibili presso il Ministero dell’Interno