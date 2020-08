Sulmona: Scoccia sollecita Regione e Asl a potenziare servizi sanitari. “Fate presto”

Emergenza covid-19 e gli innegabili riflessi che possono avere in città e suol territorio hanno spinto la Consigliera regionale Marianna Scoccia (Misto) ad intervenire per richiedere il potenziamento dei servizi sanitari e del personale in alcuni servizi strategici come quelli riguardanti prevenzione, l’Usca e Distretto sanitario.

Sulmona, 28 agosto– Durante la mattina odierna ho incontrato, presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione , il Responsabile Dott. Luigi Scancella. Ho ritenuto necessario valutare la messa in atto di misure a supporto del nostro Territorio alla luce dell’evoluzione della Curva del Contagio nell’area Peligno-Sangrina. In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, con il rischio di ulteriore diffusione del contagio anche e soprattutto a Sulmona, sono necessarie innanzitutto nuove misure organizzative. Lo riferisce Marianna Scoccia Consigliera regionale (Udc-Dc)

“Non è più rinviabile- spiega Scoccia- il potenziamento delle risorse umane nei servizi oggi più importanti per la gestione dell’emergenza Covid-19 quali il Servizio prevenzione, l’Usca e Distretto sanitario.-Occorre procedere ad un rifornimento costante di dispositivi di sicurezza ed igienizzazione in tutti le strutture di Medicina Territoriale

-Non in ultimo, valutare il necessario adeguamento strutturale dell’Edificio ospitante, tra gli altri, proprio il Dipartimento di prevenzione, che risulta, ad oggi, portatore di un indice di vulnerabilità sismica assolutamente non trascurabile. In questi giorni assistiamo ad un costante aumento dei casi correlato ad un dilagare di uno stato di agitazione di tutta la popolazione, fomentata anche dalla oggettiva difficoltà nel processare i tamponi, dovuta proprio ad una carenza di personale dedicato ed al numero limitato di Laboratori di analisi, uno a L’Aquila e l’altro a Teramo. Mi interrogo, a questo punto, sulla funzionalità del famigerato macchinario in grado di processare più di 2000 tamponi al giorno, acclamato dall’Assessore alla Sanità e dal Presidente della Regione, a disposizione della Asl di Pescara. Rivolgo il mio appello alle competenti istituzioni Regionali affinché non lascino sguarnito il nostro Territorio, soprattutto in questo momento di grave emergenza sanitaria”. (h. 14,00)