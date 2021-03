Sulmona scelta per partecipare al tavolo promosso dal Governo insieme alle grandi città del Mezzogiorno

Al confronto con il Ministro per il sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna in vista dell’elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza(PNRR) hanno partecipato anche i sindaci Antonio De Caro (Bari) e Presidente di Anci Nazionale e Michele De Pascale ( Presidente nazionale Upi), M9chele Truzzu ( Cagliari), Salvatore Pogliese( Catania),Cateno De Luca (Messina), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria),Leoluca Orlando (Palermo), Luigi De Magistris (Napoli) e poi tre donne sindaco di città medievale e di riferimento per il centro sud come Rosanna Mazzia Roseto Capo Spulico Cosenza), Maria Antonietta Scelza (Salvitelle,Sto arrivando!) e natural,lmente Anna Maria Casini (Sulmona). Nel dibattito ha portato un contributo anche Alfonso Celotto, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre. Ne è venuto fuorio un confronto di indubbio interesse su problematiche di grandissima attualità in rapporto alle emergenze che si stanno vivendo e alle grandi opportunità offerte dalle politiche che il Governo nazionale e la Ue stanno attuando.. Da tutti i partecipanti si è convenuto che i Comuni restano i protagonisti delle politiche di programmazione per costruire condizioni migliori per i prossimi decenni ma tutti hanno condiviso che non c’è piu’ spazio per la vecchia politica. Le realtà che potranno crescere e camminare speditamente saranno quelle che sapranno percepire e attuare la ” politica del cambiamento” nel segno di una grande solidarietà e coesione territoriale

Sulmona, 23 marzo- l sindaco di Sulmona Annamaria Casini è stata ospite oggi di “Sud- progetti per ripartire” , campagna d’ascolto promossa dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna in vista dell’elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella prima della due giorni della videoconferenza aperta questa mattina dal Premier Mario Draghi, trasmessa sul sito web del Ministero (23 e 24 marzo), per individuare priorità e metodi da seguire e raccogliere attraverso il confronto tra diverse identità dei vari contesti istituzionali, sociali ed economici del Paese. Presenti i sindaci delle città metropolitane di Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e i piccoli comuni di Salvitelle (Sa) e Roseto Capo Spulico (Cs), a rappresentare insieme a Sulmona le esperienze ed istanze delle piccole realtà del Sud nella sessione dedicata.

E' stata un' importante opportunità aver portato le esigenze del nostro territorio, con le sue criticità, priorità e soprattutto i suoi punti forza all'attenzione nazionale, consentendo di dare voce alle piccole realtà. Un'occasione che arriva proprio nei giorni in cui insieme ai colleghi sindaci del centro Abruzzo è in atto un confronto con le parti sociali ed economiche in Tavoli per il rilancio, dimostrando che siamo sulla strada giusta per cogliere la sfida della New Generation UE e dare la speranza per un futuro concreto ai nostri giovani nella propria terra". Afferma il sindaco Annamaria Casini. "Ho sottolineato come il Recovery Plan debba essere l'occasione per le economie della montagna e delle aree interne, per sviluppare politiche mirate e concrete che ne valorizzino le caratteristiche come risorsa e volano di sviluppo per tutto il Paese.

“Ho chiesto politiche mirate per creare lavoro e residenzialità, utilizzando nuove tecnologie e potenziando investimenti in infrastrutture e azioni di sistema. Occorre, infatti, invertire il paradigma che ha visto, negli ultimi anni in queste aree, il definanziamento su sanità, giustizia, istruzione e mobilità e puntare a dotare i territori di quei servizi che ci consentano di garantire una reale qualità della vita e di essere concorrenziali con i centri più urbanizzati e ormai in crisi per il sovraffollamento.

Occorrono interventi su infrastrutture per garantire una connessione fisica e digitale, favorire i flussi di ritorno di giovani e professionisti, recuperando i centri storici in Smart Village, attraverso le nuove tecnologie con misure di incentivazione alla residenzialità e facilitazioni che rendano possibile l’insediamento duraturo con l’attrazione di imprenditori, artigiani, giovani coppie disponibili a trasferirsi (o a rimanere dopo la laurea) con incentivi abitativi, servizi alla famiglia ed all’infanzia, servizi finanziari, di formazione specialistica, di valorizzazione del tempo libero, incentivi allo start up, sgravi su consumi di energia e imposte patrimoniali.