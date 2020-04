Sulmona: Sbic, riuniamo il Consiglio comunale

Sulmona, 1 aprile– Pensiamo al futuro, quando tutto questo sarà passato. Ragioniamo insieme su come organizzare meglio la vita nella nostra comunità. Tutti dovremo essere più preparati, avere informazioni aggiornate e approfondite, essere partecipi dei destini di tutti. Dovremo poi partecipare di più. In questi giorni, restando a casa, partecipiamo, facendo il meglio per noi e per l’intera comunità. Nel prossimo futuro e in quello più lontano dobbiamo essere cittadini partecipi. Ma per esserlo abbiamo bisogno di spazio, di maggiore spazio democratico. Non dobbiamo affidarci ai cacicchi, ai capi o presunti tali. L’agibilità democratica si costruisce con le intenzioni positive a partire da chi ci amministra attivamente. Sindaco e giunta devono aprire porte e finestre e non solo rispondere del loro operato, ma per costruire insieme alla città i percorsi del futuro. E queste non sono chiacchiere, questa è la vita associata.

E cominciamo da subito: riuniamo un Consiglio Comunale. Ci consta che non ci sono problemi tecnici e che è stato già fatto in altri paesi vicini. Si convochi subito un Consiglio in cui il sindaco potrà dire alla città qual è la situazione e indicare alle forze politiche e ai cittadini come possano collaborare al bene comune.(h.8,00)